Brytyjczycy chętniej spędzą wakacje w kraju

To sprzyja rozwojowi turystyki krajowej, niektóre biura, jak na przykład Hoseasons, prognozują, że będzie to wyjątkowo dobry rok. Obecnie liczba rezerwacji jest większa o 22 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed dwóch lat, a na lipiec i sierpień nawet o 61 procent wyższa. Z kolei popyt na jesień i późniejsze okresy jest jeszcze większy – na październik o 203 procent, a na 2022 rok o 310 procent. Co ważne, 2019 rok był dla turystyki rekordowy. To sprawia, że biura już powiększają swoje programy.