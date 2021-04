Ceny w biurach podróży stoją, w tanich liniach lotniczych spadają

Tylko symboliczne zmiany w cenach wyjazdów letnich w biurach podróży i jednocześnie spore obniżki na bilety w tanich liniach lotniczych – notuje w najnowszym raporcie Traveldata.

W zeszłym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia wzrosła o 4 złote – pokazuje badanie Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, przeprowadzone jak co tydzień na podstawie ofert biur podróży. Poniżej dalsza część artykułu

Wskazuje to, że ceny są nadal zamrożone. Ich wahania tygodniowe, poza jednym wypadkiem, kiedy podskoczyły o 86 złotych, nie odbiegają wiele od średniej. W poprzednich dwóch tygodniach średnia cena spadła bowiem o 13 i 25 złotych (licząc tydzień do tygodnia), a we wcześniejszym wprawdzie wzrosła o 86 złotych, ale w trzech jeszcze wcześniejszych spadła o 2, 3 i 10 złotych.

W ostatnim tygodniu najwięcej spadła średnia cena wyjazdu na Maltę – o 132 złote. Znacznie mniejsze zniżki zanotowano w odniesieniu do Sardynii i Costa del Sol – o 52 i 50 złotych.

Największy wzrost cen wyjazdów, licząc tydzień do tygodnia, Traveldata odnotowała w wypadku Cypru, o 76 złotych, Portugalii, o 45 złotych i Gran Canarii – o 35 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg przedstawia zamieszczony niżej wykres.

W minionym tygodniu cena wycieczki z wylotem w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia nie zmieniła się.

Niewielki tylko wzrost można było zauważyć, jeśli chodzi o wakacje na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii – o 14 i 11 złotych. Minimalnie podniosły się ceny wypoczynku w Turcji i Egipcie – o 5 i 3 złote, a spadły w wypadku kierunków greckich – o 12 złotych.

Przeceny zabarwiają basen Morza Śródziemnego na zielono Porównanie cen imprez sprzed roku z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia pokazało, że w tym roku średnia cena była niższa niż ówczesna o 162 złote.

Ceny tegoroczne są od miesięcy wyraźnie niższe niż przed rokiem, ale ta wartość jest szczególnie duża.W poprzednich tygodniach było to mniej o: 158, 166, 132, 176, 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Najwięcej, licząc rok do roku, spadła cena letniego wyjazdu do Portugalii – średnio o 538 złotych. Dużo tańsze były też Maroko i Cypr – o 390 i 294 złote.

Mniej znaczące były wzrosty cen wycieczek. Największe Traveldata odnotowała na Lanzarote, o 134 złote, Kos, o 39 złotych, i Maltę – 27 złotych.

W tym czasie cena paliwa lotniczego skoczyła w porównaniu z rokiem poprzednim o 76,8 procent, za to złoty był silniejszy wobec dolara i euro o 1,8 procent. Razem wpływ tych dwóch czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał organizatorom. Zawierał się w przybliżeniu w przedziale od 105 do 115 złotych – podają autorzy raportu.

Zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek miały miejsce w letnich podróży do Turcji i Egiptu. Średnie ceny ofert w biurach podróży były mniejsze o 188 i 140 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii – o średnio 99 i 92 złote, a najmniejsza w Grecji – o 79 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach tym razem zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały miejsce w Portugalii, we Włoszech i w Maroku – średnio o 538, 467 i 390 złotych. Znaczne były też roczne przeceny wakacji na Cyprze i w Hiszpanii kontynentalnej, które wyniosły 294 i 215 złotych. Mniej spadały ceny wyjazdów do Tunezji i na Majorkę – o 153 i 32 złote.

Jedynymi kierunkami, na których ceny w ujęciu rocznym były wyższe były Albania i Malta ze wzrostem o 10 i 27 złotych – wylicza Traveldata.

Rainbow opuszcza pół tysiąca W rocznych porównaniach cen wycieczek organizowanych w szczycie sezonu lato 2021 kolejny raz najbardziej obniżył ceny Rainbow – o około 525 złotych. Znaczne były też przeceny, licząc rok do roku, w Sun & Funie i Best Reisen – o około 260 i 220 złotych. W mniejszej skali potaniały wycieczki w Eximie Tours i TUI Poland, bo o około 200 i 160 złotych, a w jeszcze mniejszej w Grecosie – o około 40 złotych. U pozostałych organizatorów ceny wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem od 25 (Coral Travel) do 710 złotych – opisuje Traveldata.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu kolejny raz z rzędu znalazł się TUI Poland z liczbą 49 ofert.

Organizator ten wyprzedzał Itakę z liczbą 28 ofert i Rainbow, który odnotował również 28 takich ofert, a także Exim Tours z liczbą 27 ofert.

W ubiegłym tygodniu najtaniej wakacje w Egipcie można było znaleźć w TUI Poland (6 ofert) i Eximie Tours (5), jeśli chodzi o Grecję, to przodowały Rainbow i TUI Poland (po 8 ofert), Itaka i Exim Tours (po 6). Najniższe ceny wypoczynku na Wyspach Kanaryjskich miały TUI Poland (10) i Itaka (7), a w Turcji Coral Travel (7) i TUI Poland (6). Wakacje w Tunezji najtańsze były w Coralu Travel (5), TUI Poland i Eximie Tours (3), z kolei w Bułgarii w Eximie Tours (3) i TUI Poland (2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku TUI Poland umocnił swoją pozycję w Grecji, na wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji, w Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, Turcji i w Bułgarii.

Na koniec części raportu poświęconej touroperatorom Traveldata zamieszcza tabelę z biurami, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najniższych cenach.

Skład pierwszej piątki organizatorów nie uległ zmianie, ale zaszła niewielka korekta w kolejności zajmowanych przez nich pozycji. Polegała ona na zamianie na miejscu drugim i czwartym. Drugie opuścił Grecos, a na jego miejsce wszedł TUI Poland z pozycji czwartej. Zmiana ta wynikała z niedużego wzrostu cen wycieczek w pierwszym biurze i niewielkiej ich obniżki w drugim.

W tanich liniach lotniczych przeważają przeceny W drugiej części raportu autorzy opisują zmiany w cenach biletów tanich linii lotniczych na rejsy do miejsc stricte turystycznych. Chodzi o ceny na sezon letni 2021 roku. Ilustrują je wykresami, w których grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego tego roku, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach uwzględniono jedynie te rejsy (tym razem 50 połączeń Ryanaira i 24 Wizz Aira), które występowały w obu sezonach jednocześnie.

W poprzednich ośmiu tygodniach ceny przelotów Ryanaira na Wyspy Kanaryjskie (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) zniżkowały. W ostatnich dwóch tygodniach ten trend został jednak zahamowany, ale na skutek wysokich cen przed rokiem skala rocznych zniżek cen nadal pozostała bardzo duża i wynosiła 594 złotych i 39,9 procent (poprzednio 651 złotych i 42,3 procent).

Niskie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (pomimo sukcesywnego wzrostu cen paliwa lotniczego, które na dłuższych trasach mają istotne znaczenie, może mieć związek z nie do końca pewną sytuacją epidemiczną na niektórych wyspach archipelagu, a to może z kolei mieć redukujący wpływ na bieżący popyt turystyczny na tym kierunku.

Na pozostałych kierunkach odnotowano minimalny, trzyzłotowy spadek średniej ceny przy dość znaczącej rocznej skali zniżek (189 złotych, czyli 25,2 procent), przy czym była ona jednak nieco mniejsza niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 209 złotych i 27,1 procent.

W relacji z poprzednim sezonem kolejny raz w największym stopniu spadły średnie ceny przelotów do Grecji – o średnio 355 złotych. Nieco mniejsza była skala spadków cen na kierunkach włoskich i hiszpańskich – o 239 i 179 złotych, a jeszcze mniejsza na kierunkach portugalskich – o 117 złotych. Minimalne spadki cen przelotów odnotowano natomiast w Bułgarii – o symboliczne 2 złote – czytamy w raporcie.

Kierunki kanaryjskie w Wizz Airze reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę, dwa z Katowic i dwa z Warszawy, i jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W ostatnich dwóch tygodniach ceny kolejny raz obniżyły się, tym razem o 45 złotych, ale z powodu znacznego obniżenia się bazy cen sprzed roku stały się już zdecydowanie wyższe od średniej zeszłorocznej, która wyniosła 974 złote. „Ponieważ trend ich spadku był w zeszłym sezonie bardzo silny najprawdopodobniej wejdziemy w dłuższy okres, w którym bieżące ceny będą nadal istotnie przewyższały ich poziom z poprzedniego sezonu” – opisują sytuację autorzy.

„Na pozostałych kierunkach po wielotygodniowym okresie względnej stabilizacji ceny przelotów już drugi raz z rzędu umiarkowanie spadły (z 768 do 725) i stały się one już zdecydowanie wyższe, czyli o 233 złotych i 47 procent od cen z ubiegłego sezonu. Podobnie do sytuacji na kierunkach kanaryjskich, także dla kierunków pozostałych powinniśmy notować przez dłuższy okres ceny znacząco wyższe od ubiegłorocznych.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej wzrosły ceny przelotów do Włoch i Hiszpanii – o średnio 361 i 351 złotych. W znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny rejsów do Bułgarii i Grecji – o 128 i 73 złote, natomiast dość istotnie obniżyły się ceny przelotów Portugalii – 118 złote”.

Źródło wszystkich wykresów: Traveldata

W podsumowaniu Traveldata zwraca uwagę, że mimo znaczącego wzrostu cen paliwa lotniczego ceny biletów pozostają niskie.

Jednocześnie tani przewoźnicy i LOT powiększają swoje rozkłady lotów o kierunki turystyczne.

Może to spowodować brak równowagi między podażą, a popytem na wycieczki realizowane drogą lotniczą. Wydaje się, że odbudowanie turystyki do rozmiarów roku 2019 powinno nastąpić dopiero w kolejnym sezonie, w roku 2022, a i to „pod warunkiem niezaistnienia w tym okresie kolejnych nowych groźnych mutacji koronawirusa lub zaskakujących i niekorzystnych zmian polityczno-gospodarczych”.

„Zasadnicza rywalizacja o polski rynek turystyki wyjazdowej zacznie się, gdy wejdzie on w jednoznaczny silny trend wzrostowy, który może w kolejnych trzech latach (tj. do roku 2025) osiągnąć rozmiary nawet w przedziale 8-10 milionów ze wskazaniem na wyższy koniec przedziału, jednak pod kolejnym warunkiem, że całkowicie znikną obawy związane z pandemią, a koniunktura gospodarcza będzie przynajmniej tak korzystna, jak przewidują to dzisiaj międzynarodowe i prywatne globalne instytucje finansowe” – czytamy.

*Analiza Cen Imprez Turystycznych dotyczy wyjazdów w lecie 2021 roku. Obejmuje

porównanie cen wycieczek z wylotami w szczycie sezonu, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zebrano 22 kwietnia 2021 roku i zestawiono z cenami z 15 kwietnia 2021 roku, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 23 kwietnia 2020 roku.