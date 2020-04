Wspówłaściciel eSky.pl przejmuje stery w spółce

– Spodziewamy się, że po pandemii znajdziemy się w innej rzeczywistości –mówi Habaj, cytowany przez komunikat eSky.pl. – Jestem jednak przekonany, że branża turystyczna ponownie się odrodzi, tak jak to dzieje się teraz w Chinach. Wróciłem, by wesprzeć firmę, tak jak wspierałem ją w przeszłości. Płynny przepływ informacji pomiędzy zarządem a akcjonariuszami przyśpieszy podejmowanie decyzji, a czas jest teraz kluczowy.

Dotychczasowy skład zarządu pozostaje bez zmian. Są w nim od 2016 roku Andrzej Kozłowski, Łukasz Neska i Piotr Woś, którzy, jako wynajęci menedżerowie „kontynuowali strategię dynamicznej ekspansji, rozwijając firmę na ponad 30 rynkach na świecie oraz stale rozwijając ofertę usług i produktów w odniesieniu do najnowszych trendów”.

„Nieustannie poszerzano bazę dostawców kontentu lotniczego i hotelowego, wprowadzano nowe produkty, jak MultiLine, pakiety Lot+Hotel czy ubezpieczenia podróżne, a także usługi dodatkowe. (…) W ciągu ostatnich czterech lat roczna wartość sprzedaży TTV wzrosła prawie czterokrotnie, z 600 mln złotych do ponad 2,3 miliarda złotych w 2019 roku, co przełożyło się na znaczący wzrost wskaźnika EBIDTA. Z kolei liczba rezerwacji w serwisie, w ciągu czterech lat wzrosła o ponad 300% i wyniosła ponad 2 miliony w 2019 roku. Początek br. zwiastował dalszy dynamiczny rozwój, który został wstrzymany przez pandemię COVID-19. (…) Rynki otwarte w ubiegłym roku odgrywają teraz kluczową rolę w sprzedaży. Są to m.in. USA, Meksyk oraz kraje półwyspu skandynawskiego” – czytamy w komunikacie.