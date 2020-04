Ministrowie apelują o procedury bezpieczeństwa dla turystyki

Bruksela ma przygotować wytyczne na temat wspólnych zasad bezpieczeństwa w czasie podróży wakacyjnych. Branża turystyczna apeluje o minimalizowanie strat w tej dziedzinie gospodarki. Chorwacja, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej, zorganizowała w poniedziałek nieformalną wideokonferencję ministrów 27 państw odpowiedzialnych za turystykę. Przewodniczył jej chorwacki minister turystyki Gari Cappelli. W komunikacie po spotkaniu wyraził nadzieję, że część z przygotowywanego przez UE funduszu odbudowy gospodarki po pandemii trafi właśnie do turystyki. — Wszyscy wiemy, że turystyka zdecydowanie należy do sektorów najbardziej dotkniętych w tym kryzysie — powiedział Gari Cappelli. Poniżej dalsza część artykułu

Ministrowie podkreślili, że konieczne jest ujednolicone rozwiązanie, jeśli chodzi o sposób rozliczenia się biur podróży z zaliczek pobranych od klientów, na przykład w formie voucheru. Mówili też o znaczeniu gromadzenia informacji na temat środków związanych z turystyką i promowania najlepszych praktyk w UE.

Turystyka zapewnia 10 procent PKB Unii Europejskiej. Odsetek ten w poszczególnych krajach waha się od 2,6 procent w Słowacji do 20,6 procent w Grecji. Sektor zapewnia miejsca pracy prawie 12 procentom pracowników Wspólnoty. Ponadto turystyka jest czwartą kategorią wywozu w Unii, a konsumpcja generuje dochód w wysokości ponad 400 mld euro. Ważne jest przy tym, że w epoce poprzedzającej covid-19 ponad trzy czwarte międzynarodowych podróży odbywanych przez obywateli UE odbyło się w innych krajach Unii. Aż 94 procent wszystkich noclegów zostało zrealizowanych w krajach UE. Stąd kluczowe jest zniesienie restrykcji w państwach UE i między nimi.

Kraje najbardziej zależne od turystyki chcą jak najszybciej wypracowania spójnej unijnej strategii otwierania tego sektora. Zaapelował o to premier Grecji Kyriakos Mytsotakis. Przychody jego kraju w jednej piątej zależą od turystyki, a główny sezon to lipiec, sierpień i wrzesień. Jednak inni politycy apelują o ostrożność. — Europejski wyścig, kto pierwszy pozwoli na podróże turystyczne prowadzi do niedopuszczalnego ryzyka – powiedział niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Mass w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”. – Nie możemy dopuścić do zniszczenia okupionych trudem sukcesów ostatnich tygodni — dodał, zauważając, że modny ośrodek narciarski w Austrii, Ischgl, stał się znaczącym ogniskiem koronawirusa w marcu.

Bez wspólnego podejścia do turystyki nie będzie wyjazdów do innych krajów UE. Dlatego ministrowie zaapelowali o tzw. korytarze turystyczne. Nazwa jest trochę myląca, bo nie chodzi o żadne korytarze ułatwiające podróżowanie, ale o wspólne procedury dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji. Ma się tym zająć Komisja Europejska, która obiecała przedstawić wytyczne w ciągu najbliższych dni. Ministrowie uznali, że kluczowe jest włączenie epidemiologów w proces otwierania granic i ułatwiania przemieszczania się turystów. Po spotkaniu Cappelii stwierdził, że istnieje wystarczająca wola i chęć znalezienia sposobu do ponownego połączenia krajów.

Ministrowie zaapelowali do Komisji Europejskiej o przygotowanie wytycznych, które zapewnią równowagę między interesami organizatorów wycieczek i konsumentów – w zakresie odszkodowań za już wykupione usługi, które nie mogą być zrealizowane.

Polskę podczas spotkania reprezentował wiceminister rozwoju odpowiedzialny za turystykę Andrzej Gut-Mostowy. – Wymiana dobrych praktyk zaprocentuje w walce ze skutkami epidemii. Potrzebny jest jednolity dokument Komisji Europejskiej dotyczący turystyki, określający wsparcie dla sektora na szczeblu unijnym – podkreślał podczas rozmowy.

– Każde państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców turystycznych przy równoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W związku z tym pożądane byłoby stanowisko KE w tej sprawie. Przede wszystkim istotnym sygnałem byłaby informacja Komisji podkreślająca możliwość wydawania podróżnym voucherów, zamiast zwrotu kosztów. Vouchery te powinny być objęte taką samą ochroną przed niewypłacalnością, jak umowa pierwotna – wskazywał wiceminister .

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) środki kwarantanny, zakazy podróży i zamknięcia granic w większości krajów Europy (co stanowi 50% turystyki międzynarodowej) i w wielu innych krajach na całym świecie, liczba przyjazdów turystów międzynarodowych może się zmniejszyć o 20–30 proc. w 2020 roku. Przełożyłoby się to na utratę 300–450 mld USD wpływów z turystyki międzynarodowej. Z kolei wstępne szacunki OECD wskazują na 45 proc. spadek turystyki międzynarodowej w 2020 r. Może to wzrosnąć do 70 proc, jeśli ożywienie zostanie opóźnione do września.