Jest zgoda na przedłużenie voucheru i przesunięcie spłaty TFZ

Zmiany w tak zwanej ustawie antycovidowej przygotował departament turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Zaakceptowanie ich dzisiaj przez radę ministrów to kolejny krok na drodze legislacyjnej. Dzięki temu będzie on mógł trafić pod obrady Sejmu, być może jeszcze na najbliższym posiedzeniu izby, zaplanowanym na 19 i 20 maja.

Nowe przepisy zakładają przedłużenie do dwóch lat (dotychczas był to jeden rok), licząc od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza turystyczna, możliwość korzystania z vouchera turystycznego. To ważne dla klientów i samych organizatorów turystyki, gdyż z powodu drugiej i trzeciej fali pandemii i towarzyszących jej ograniczeń administracyjnych czas na wykorzystanie voucheru był bardzo ograniczony.