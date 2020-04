Brytyjski Jet2.com sprzedaje już przyszłe lato

Ponad 2,5 miliona miejsc będą mieli do dyspozycji turyści, którzy polecą na Wyspy Kanaryjskie, 2,2 miliona na Baleary, 2 miliony do Grecji (łącznie 14 lotnisk) i 1,7 miliona do Turcji. Poza tymi najpopularniejszymi kierunkami Jet2.com i Jet2holidays oferują wypoczynek w lądowej części Hiszpanii, w Portugalii, Francji, we Włoszech, w Chorwacji, Bułgarii i na Cyprze. By zamówić wyjazd, wystarczy zapłacić zaliczkę w wysokości 60 funtów, firma kusi też tysiącami darmowych miejsc dla dzieci.