Anex Tour: Za voucher lub zmianę terminu płacimy dodatkową prowizję

30 euro za wycieczki o wartości do 2 tysięcy euro i 50 euro za te powyżej tej kwoty – tyle dodatkowo zapłacą agentowi Anex Tour, Bucher Reisen i Öger Tours za przekonanie klienta do zmiany terminu wyjazdu lub przyjęcia vouchera.

Niemieccy touroperatorzy Anex Tour, Bucher Reisen i Öger Tours do 3 maja odwołali wszystkie wycieczki. Agenci, którzy przekonają klientów, by nie rezygnowali z zamówionych wcześniej wycieczek z datą rozpoczęcia do końca maja, tylko zmienili termin wyjazdu lub przyjęli voucher, dostaną za to dodatkowe wynagrodzenie – informuje niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk. Poniżej dalsza część artykułu

Przy wyjazdach o wartości do 2 tysięcy euro jest to 30 euro, powyżej tej kwoty dodatkowa prowizja wynosi 50 euro. Biura mogą liczyć na dodatkowe 2 procent prowizji, jeśli uda im się przepisać na inny termin lub na bon do późniejszego wykorzystania więcej niż połowę wycieczek, które planowo miały się rozpocząć w maju. Agenci mogą też do końca października zachować prowizje, które zostały już wypłacone, wynagrodzenie za nowo sprzedane imprezy otrzymają, jak zazwyczaj, w kolejnym miesiącu po rezerwacji. Jeśli w wyniku zamiany wyjazdu na inny cena wycieczki wzrośnie, sprzedawcy dostaną wyrównanie w następnym miesiącu.

CZYTAJ TEŻ: Anex Tour będzie armatorem

Touroperatorzy przygotowali też zachętę dla klientów – w zależności od pierwotnej wartości rezerwacji za nieodwołanie wyjazdu otrzymają oni bonus do 100 euro. Promocja dotyczy imprez czarterowych, przy pakietach dynamicznych wszystko zależy od indywidualnej kalkulacji. Prezes Anex Touru w Niemczech, Murat Kizilsac, jest zadowolony z dotychczasowych reakcji klientów, którzy nie chcą rezygnować z zamówionych podróży i przesuwają je na później lub biorą vouchery. Te ostatnie można realizować do 30 czerwca, jeśli ktoś nie skorzysta z tej możliwości, otrzyma zwrot pieniędzy, ale już bez wspomnianego bonusu.

Grupa Anex Tour to turecka firma, na czele której stoi Neset Koçkar. W zeszłym roku zorganizowała wycieczki do Turcji dla 1,9 miliona osób, z czego 1,7 miliona podróżowało z Rosji i dawnych republik radzieckich, a 150 tysięcy z Niemiec. W Niemczech firma działa od 2016 roku. W zeszłym roku powiększyła się o dwie marki należące wcześniej do Grupy Thomas Cook – Bucher Reisen i Öger Tours.

Do koncernu należy też polski Orex Travel. Z informacji zamieszczonych na stronie tego ostatniego touroperatora wynika, że rocznie grupa obsługuje łącznie 3 miliony osób. Anex Tour ma oddziały w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, Niemczech, Tajlandii, Hiszpanii, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dominikanie, Grecji i Bułgarii, a Orex Travel w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.