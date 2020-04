Mouzenidis rusza ze sprzedażą oferty na lato 2021

Dlatego to biuro podróży specjalizujące się w Grecji oferuje już wyjazdy na wakacje 2021. W ofercie ma hotele na Krecie, Półwyspie Chalcydyckim (Chalkidiki), Riwierze Olimpu na na Tassos z wylotem z Warszawy i z Katowic. W sumie 81 obiektów, spośród których 12 należy do sieci Bomo Hotels, zarządzanej przez grecką spółkę matkę polskiego biura o tej samej nazwie Mouzenidis.

Jak zapewnia w komunikacie touroperator, w promocji nazywanej First Greece ma zniżki do 45 procent. Wszystkie rezerwacje są też objęte bezpłatną gwarancją, w ramach której klienci mogą do 30 dni przed planowanym wylotem zmienić lotnisko wylotu, kierunek, hotel, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia, a nawet termin wyjazdu. Mogą też zmienić uczestnika imprezy, nawet na 14 dni przed jej poczatkiem. Klienci otrzymują także bezpłatnie gwarancje najniższej ceny i niezmienności ceny. Promocja w tym wymiarze wydaniu ma obowiązywać do 1 września 2020 roku.