DER Touristik stracił trzy czwarte przychodów

Grupa REWE, do której należy Grupa DER Touristik (jest właścicielem działającego w Polsce biura podróży Exim Tours), przedstawiła wyniki finansowe za zeszły rok. Podczas gdy w turystyce działo się źle, w handlu detalicznym całkiem dobrze. Wzrost przychodów w segmencie supermarketów wyniósł 12,3 procent (do 26,5 miliarda euro), a marketów budowlanych – 20 procent (do 2,7 miliarda euro). Jak mówi prezes REWE Lionel Souque, dzięki temu udało się skompensować straty z turystyki.

Jak tłumaczy Hartmann, firma wykorzystuje kryzys, by wzmocnić swoją pozycję jako przedsiębiorstwa turystycznego. – Znamy się na organizowaniu wycieczek i ich sprzedawaniu na rynku międzynarodowym. Zarządzanie własną linią lotniczą nie wpisuje się w naszą główną działalność – mówił. Novair trafił do DER Touristik wraz z przejęciem kilka lat temu przez tę firmę szwajcarskiego biura podróży Kuoni. Był to ostatni przewoźnik należący do Grupy.