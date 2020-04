Traveldata: Grecja na wakacje tanieje, Egipt drożeje

Do takiego wniosku skłoniły go wyniki najnowszego badania cen w biurach podróży, jakie prowadzi jego firma.

W minionym tygodniu największe średnie roczny wzrost cen odnosił się do wyjazdów do Egiptu – do Szarm el-Szejk o 225 złotych, do Hurghady o 170 złotych, a do Marsa Alam o 155 złotych.