Brytyjski TUI: Najpierw voucher, potem gotówka

Inaczej jest na przykład w Szwecji. Jak informuje tamtejszy oddział TUI, szwedzkie MSZ wydało rekomendację, by do 15 czerwca powstrzymać się od wszelkich, poza koniecznymi, wyjazdów. Klienci, których to dotyczy, nie muszą dopłacać do pełnej ceny wycieczki, powinni czekać na kontakt od touroperatora, który zaproponuje darmową zmianę terminu lub zwrot pieniędzy. Osoby, które mają wyjechać po 15 czerwca, a zamówiły wyjazd przed 10 marca, mogą dokonywać zmian zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania.