„Majówka wystrzeliła”. Polacy polecą do Egiptu i Turcji

Ponad połowa turystów, którzy zarezerwowali majówkę w sieci agencyjnej Wakacje.pl, wybierze się do Egiptu lub Turcji.

Decyzja o przedłużeniu zamknięcia hoteli w kraju sprawiła, że wielu Polaków zdecydowało się wyjechać na majówkę za granicę – donosi sieć biur agencyjnych Wakacje.pl w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

– W ostatnich dwóch tygodniach zainteresowanie majówką za granicą po prostu wystrzeliło – mówi menedżer ds. PR Wakacji.pl Klaudyna Fudala, cytowana w komunikacie. – Mamy coraz więcej zapytań o wycieczki na przełomie kwietnia i maja i można się spodziewać, że zainteresowanie nimi utrzyma się do ostatniej chwili. Liczne środki bezpieczeństwa w samolotach i hotelach oraz szereg zabezpieczeń przy zakupie w biurze podróży sprawiają, że turyści ponownie nabierają zaufania do zagranicznych wyjazdów – dodaje.

Jak wynika z danych Wakacji.pl, Polacy nadal najchętniej wybierają sprawdzone kierunki ze stosunkowo krótkim przelotem, pewną pogodą, bogatą ofertą hoteli z all inclusive i konkurencyjnymi cenami. Więcej niż co trzeci urlopowicz tegoroczną majówkę spędzi w Egipcie. Dużym zainteresowaniem cieszą się również wyjazdy do Turcji.

– Ci, którzy już upatrzyli sobie ofertę, wolą ją rezerwować teraz, bo na kilka dni przed majówką może jej już po prostu nie być. Większość samolotów do Egiptu i Turcji jest zapełniona, ale w ofercie biur podróży znajdziemy jeszcze ostatnie miejsca w wysoko ocenianych przez turystów cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach z all inclusive, aquaparkami i kompleksami basenów – mówi Klaudyna Fudala.

Tygodniowy urlop w formule all inclusive w Egipcie kosztuje od 1938 złotych od osoby. Ceny pobytu w najwyżej ocenianych przez turystów obiektach rozpoczynają się od 2500 złotych. O kilkaset złotych mniej trzeba zapłacić za majówkowy wyjazd do Turcji. Tutaj siedmiodniowe wczasy all inclusive w pięciogwiazdkowym hotelu i z wylotem z polskiego lotniska można zarezerwować już za 1300 złotych.

Zarówno w Egipcie, jak i w Turcji podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do szóstego roku życia. Turyści, którzy lecą do egipskich kurortów Hurghada, Szarm El-Szejk lub Marsa Alam mogą zrobić test na miejscu, często na koszt biura podróży.

Majówka w Grecji? Nie w tym roku W tym roku majówkę w Grecji spędzą nieliczni. Co prawda 19 kwietnia kraj zniósł obowiązkową kwarantannę dla podróżnych z kilkudziesięciu krajów, w tym Polski, ale pełne otwarcie sezonu ma nastąpić dopiero 14 maja i wtedy właśnie prawdopodobnie wznowione zostaną loty czarterowe. Na majówkę do Grecji można wybrać się tanimi liniami, ale rejsów na przełomie kwietnia i maja też jest niewiele.

– Majówkę można spędzić na przykład w Albanii, Czarnogórze, Bułgarii lub Chorwacji. Biura podróży znacznie rozbudowały w tym roku ofertę wypoczynku z dojazdem własnym, a do uwielbianej przez Polaków Chorwacji na weekend majowy można wybrać się nie tylko samochodem, ale i samolotem. W dodatku od kwietnia do Chorwacji można wjechać po okazaniu negatywnego wyniku testu antygenowego, a nie, jak wcześniej, tylko PCR. To szczególnie istotne w wypadku wyjazdów last minute, bo takie badanie jest szybsze – jego wynik przychodzi po około 15-20 minutach – mówi Klaudyna Fudala.

Ceny tygodniowych wczasów w Chorwacji z dojazdem własnym i bez wyżywienia rozpoczynają się od 400 złotych od osoby. Pakiety all inclusive kosztują od 1000 złotych. Podróżni, którzy wybierają się na majówkę do tego kraju samolotem, za siedmiodniowy wyjazd zapłacą od 1500-1800 złotych (w zależności od wybranej formy wyżywienia).

Weekend majowy w Bułgarii z dojazdem własnym kosztuje od 187 złotych od osoby, a w Albanii i Czarnogórze od 600 złotych (bez wyżywienia).

Od początku roku niespotykaną dotąd popularnością cieszy się egzotyka. Od kilku tygodni w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych przez klientów Wakacji.pl kierunków znajdują się Dominikana, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Malediwy i Zanzibar.

Ceny majówkowych wycieczek do Dominikany rozpoczynają się od 5100 złotych od osoby – tyle kosztuje siedmiodniowy pobyt all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu w Puerto Plata. Na podobnym poziomie kształtują się ceny wyjazdów do Meksyku. Co najmniej o 700 złotych więcej trzeba zapłacić za majówkę na Zanzibarze. Tygodniowy urlop all inclusive w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kosztuje od 3000 złotych, a na Malediwach od 6140 złotych.

Do Dominikany, Meksyku i na Zanzibar można wjechać bez testu na covid-19, wymagają go natomiast Malediwy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.