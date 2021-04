Traveldata: Są wakacyjne kierunki tańsze nawet o 500 złotych

Ceny wakacyjnych wyjazdów do miejsc rzadziej odwiedzanych przez polskich turystów niż te z pierwszej piątki utrzymują się dużo niższe niż przed rokiem. Na przykład Kalabria, Sardynia i Costa de la Luz potaniały o 500 złotych – podaje Traveldata.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 2 a 8 sierpnia spadła o 13 złotych* – podaje najnowszy cotygodniowy raport z badania cen przygotowany przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

To nieznacząca zmiana, szczególnie jeśli przypomnieć, że w dwóch poprzednich tygodniach cena spadła o 25 i wzrosła o 86 złotych, a w trzech wcześniejszych spadała o 2, 3 i 10 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek cen wycieczek Traveldata zanotowała w odniesieniu do Maroka. Wyniósł on 111 złotych. Nieco mniejsze zniżki objęły Hurghadę i Turecką Riwierę – o 53 i 39 złotych.

Największy wzrost cen wyjazdów dotyczył z kolei Teneryfy i było to 131 złotych. Taniały też Majorka i Gran Canaria – o 25 i 22 złote – wyliczają autorzy raportu.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony niżej wykres.

W minionym tygodniu ceny wycieczek najbardziej wzrosły na Wyspach Kanaryjskich, o 35 złotych, co mogło być odreagowaniem poprzednich znaczących spadków cen na tym kierunku. Zdecydowanie mniej drożał wypoczynek w Bułgarii – o 4 złote.

Pozostałe kierunki taniały. Symbolicznie Grecja i Turcja – o 7 i 13 złotych. Nieco wyraźniej Egipt – o 23 złote.

Dużo taniej niż przed rokiem Porównanie cen wakacji tegorocznych z cenami sprzed roku (wylot w pierwszym tygodniu sierpnia) pokazało, że tegoroczna średnia była niższa od zeszłorocznej o 158 złotych. To wyjątkowo duża różnica, w ostatnich tygodniach ceny były bowiem mniejsze od cen sprzed roku o 166, 132, 176, 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Najwięcej, porównując rok do roku, spadły ceny wakacji w Kalabrii, na Sardynii i na Costa de la Luz – odpowiednio o 506, 503 i 499 złotych.

Traveldata przyjrzała się też cenie paliwa lotniczego i kursowi złotego. W zeszłym tygodniu paliwo lotnicze kosztowało 2,39 złotego za litr wobec zaledwie 1,45 złotego za litr przed rokiem, różnica wyniosła więc 64,8 procent. Z kolei złoty w relacji do euro i dolara był silniejszy, licząc rok do roku, dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o prawie 1,4 procent.

Wspólny wpływ obu czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek pozostał znaczny. Osiągnął niekorzystną dla organizatorów wyjazdów wielkość i zawierał się w przybliżeniu w przedziale od 100 do 110 złotych – wylicza Traveldata.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, miały miejsce w wypadku wyjazdów do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny były niższe o 211 i 159 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Turcji i Bułgarii – o 114 i 97 złotych, a najmniejsza w Grecji – o 49 złotych – podaje Traveldata.

Jeśli chodzi o kierunki mniej masowo odwiedzane przez Polaków, to kolejny raz zdecydowanie najwięcej potaniało, licząc rok do roku, Maroko – o 457 złotych. Znaczne były też roczne przeceny wypoczynku w Portugalii i na Cyprze – o 282 i 256 złotych. Bardziej umiarkowane były roczne spadki cen wyjazdów do Tunezji, na Majorkę i na Maltę – średnio o 140, 108 i 97 złotych. W Albanii średnie ceny pozostały na poziomie sprzed roku.

Rainbow na czele obniżających ceny W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz najbardziej obniżyły się one w biurze Rainbow – o około 470 złotych. Znaczne były również zniżki w Eximie Tours, Best Reisenie i Sun & Funie – o około 270, 220 i 200 złotych. W mniejszej skali obniżyły ceny wycieczek ETI i Grecos – o około 110 i 80 złotych, a w jeszcze mniejszej TUI Poland i Coral Travel – o około 25 i 10 złotych. U pozostałych organizatorów roczne ceny wzrosły w granicach od 45 do 180 złotych – podaje raport.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 50 ofert. Dalej znalazły się Rainbow (29 takich ofert) Exim Tours (27).

W zeszłym tygodniu – piszą autorzy badania – najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu na lato oferowały TUI Poland )7) i Exim Tours (5), do Grecji TUI Poland (8), Rainbow (7), Grecos i Exim Tours (po 5 ), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel (6), TUI Poland i Exim Tours (po 3 oferty), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję w Turcji, biuro Rainbow w Grecji i Turcji, a biuro Exim Tours w Egipcie i Grecji.

Raport kończy tabela z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Od zeszłego tygodnia pierwszą pozycję opuścił TUI Poland, przechodząc na czwartą. Jego miejsce zajął Coral Travel. „Zmiana ta wynikała z niewielkiego wzrostu cen wycieczek w tym pierwszym biurze i z umiarkowanej ich zniżki w biurze Coral Travel”.

*Analiza cen obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanego na potrzeby porównań jako pierwszy tydzień sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021 roku. Ceny zostały zebrane 15 kwietnia i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 8 kwietnia 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 16 kwietnia 2020 roku.