Hotele w Polsce zamknięte? Polacy spędzą majówkę w Hiszpanii

Polscy turyści już teraz planują wyjazdy zagraniczne od maja do sierpnia – podaje internetowy agent turystyczny eSky.pl. W serwisie tym liczba rezerwacji wzrosła w ubiegłym tygodniu o 46 procent w porównaniu z poprzednim (tydzień 13. vs 14.) i aż o 79 procent w porównaniu z tygodniem na przełomie marca i kwietnia (12. vs 14.). Eksperci tłumaczą to ogromną chęcią ucieczki do krajów na południu Europy, gdzie hotele są otwarte, a ograniczenia łagodniejsze – czytamy w komunikacie. Wzrosty te to także efekt zwiększenia liczby lotów – pod koniec marca linie lotnicze na całym świecie udostępniły 14 milionów dodatkowych miejsc w samolotach w lipcu i sierpniu.