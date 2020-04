Najszybciej wrócą wycieczki jednodniowe

Po kryzysie turyści najpierw ruszą na wycieczki jednodniowe, potem na kilkudniowe, następnie na wyjazdy służbowe, a dopiero na końcu na dłuższe urlopy i w podróże typu MICE – przekonują analitycy rynku turystycznego.

Dwif, niemiecka firma konsultingowa specjalizująca się w analizie i strategiach dla rynku turystycznego, przygotowała opracowanie, z którego wynika, że po kryzysie najszybciej odbudują się wycieczki jednodniowe. Analitycy sądzą, że na początku turyści będą podróżować w pobliżu miejsca zamieszkania. Tu odbudowa popytu będzie szybka, a sytuacja zacznie stopniowo powracać do normy. Organizacje i firmy zarządzające kierunkami (z angielskiego Destination Management Organization – DMO) powinny przygotować się na boom, opracować zawczasu strategię promocji i zadbać o dostępność komunikacyjną. Poniżej dalsza część artykułu

Do segmentów, które po koronawirusie odbudują się szybko, należą wycieczki krótkookresowe. Dwif zachęca DMO, by przygotowały oferty gwarantujące ciekawe doświadczenia dopasowane do oczekiwań różnych klientów i opracowały kilka strategii komunikacji dla poszczególnych grup. Turyści mogą w większym stopniu niż zazwyczaj zwracać uwagę na ceny, ponieważ prawdopodobnie będą czasowo mieć mniejsze przychody.

Równie szybko odrodzą się podróże służbowe – tu także powrót do stanu sprzed wybuchu kryzysu powinien nastąpić w niedługim czasie. Trzeba jednak pamiętać, że im dłużej obecna sytuacja będzie się utrzymywać, tym bardziej pracownicy przyzwyczają się do korzystania z narzędzi cyfrowych. To może się negatywnie odbić na podróżach biznesowych. DMO powinny na bieżąco informować, w jakim zakresie działają środki komunikacji miejskiej, obiekty noclegowe i gastronomiczne. Warto podjąć współpracę z przedsiębiorstwami przewozowymi i gestorami bazy noclegowej.

Dłuższe wyjazdy na urlop będą odradzały się ze średnią szybkością. Wszystko zależy od tego, jak długo potrwa kryzys i w którym momencie sytuacja się ustabilizuje. Im dłużej bieżący stan będzie się utrzymywał, tym gorzej odbije się to na rynku pracy – dotyczy to zarówno redukcji wymiaru zatrudnienia, jak i bezrobocia, co dalej przełoży się na spadek przychodów. Na razie analitycy nie podają, jaki będzie stopień zainteresowania wyjazdami krajowymi, a jaki zagranicznymi, sugerują jednak, żeby zawczasu przygotować produkty i strategie dopasowane do różnych grup. Trzeba też liczyć się z tym, że turyści będą dysponować mniejszymi kwotami na podróże.

Choć analitycy przewidują, że sektor MICE będzie odradzał się w perspektywie średnioterminowej, to przy mniejszych wydarzeniach powrót do normalności może nastąpić szybko, a nawet bardzo szybko. Z kolei duże imprezy zaplanowane na pierwsze półrocze tego roku będą przesunięte na dalsze terminy. Im dłużej potrwa kryzys, tym chętniej firmy będą korzystać z rozwiązań mobilnych przy mniejszych spotkaniach do 10, a nawet 15 uczestników. Do odbudowy rynku DMO powinny przygotować się wspólnie z hotelami organizującymi konferencje, firmami cateringowymi, obiektami konferencyjnymi, convention bureaus i innymi uczestnikami rynku MICE.