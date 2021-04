Brytyjczycy wracają do swoich agentów turystycznych

Brytyjski rząd pozwolił otworzyć od poniedziałku sklepy i usługi inne niż tylko pierwszej potrzeby. Dotyczyło to też agentów turystycznych w Anglii i w Walii. Te w Szkocji mają wrócić do pracy pod koniec kwietnia, informuje brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

– Wielu klientów przyszło, by się przywitać, a w kilku oddziałach zrobiło się nawet tłoczno przed wejściem – relacjonuje dyrektor sprzedaży w sieci Fred Olsen Travel Paul Hardwick. Przyznaje jednak, że na razie rezerwacje nie spływają masowo. W jednym z biur turyści zamówili trzy rejsy wycieczkowe, bo wolą kupować wyjazdy osobiście.

Kolejka ustawiła się przed biurem Worldchoice Travel w miejscowości Wigan. W poniedziałek udało się potwierdzić sześć rezerwacji, kolejne trzy we wtorek rano. Jak informuje kierownik biura Gill Blundell, były też osoby, które wcześniej przesunęły wycieczki autokarowe na rok 2022, a teraz chcą zmienić rezerwację już na 2021, ponieważ zostały zaszczepione. – Desperacko chcą wyjechać – mówi. Jej zdaniem, kiedy pojawią się jasne wytyczne dotyczące zasad podróżowania, ludzie zaczną kupować w ostatniej chwili.

Dużo pracy mieli też agenci z Co-operative, firmy, która otwarcie wykorzystała też do zaprezentowania nowej nazwy – teraz to Your Co-op Travel.