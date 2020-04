Niemcy – premia dla klienta za przesunięcie terminu wyjazdu

Klienci, którzy z powodu koronawirusa nie mogą zrealizować swojego wyjazdu i zdecydują się go przełożyć na później zamiast z niego rezygnować, dostaną bon o wartości 50 euro na następne wakacje – pisze niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk. Zasada dotyczy organizatorów Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen i Travelix oraz wyjazdów do 30 kwietnia.

Poniżej dalsza część artykułu