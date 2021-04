Niemiecka turystyka: Pomoc trzeba przedłużyć do końca roku

Przedstawiciele 40 niemieckich organizacji branżowych spotkali się na internetowym szczycie z ministrem gospodarki Peterem Altamaierem. Była to okazja do przedstawienia oczekiwań wobec rządu – pisze tamtejszy portal branży turystycznej Reisevor9.

Prezes DRV (Deutscher ReiseVerband, odpowiednik Polskiej Izby Turystyki) Norbert Fiebig mówi, że ciągłe stygmatyzowanie wyjazdów turystycznych jako powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa musi się natychmiast skończyć. Wielkanoc jeszcze raz pokazała, że podróże są bezpieczne – prezes odniósł się do świątecznych ferii, które część Niemców zdecydowała się spędzić na Majorce. – Apele polityków, by zrezygnować z wyjazdów, są dla firm, które znalazły się w krytycznej sytuacji, bardzo szkodliwe – mówi.

To samo dotyczy ciągłego powtarzania, że stoją one za rozwojem pandemii. – Wypowiedzi te nie stają się prawdziwsze, tylko dlatego, że są częściej powtarzane – argumentuje Fiebig. Branża kolejny raz powołuje się na raport Instytutu Roberta Kocha, z którego wynika, że podróże zorganizowane nie są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się koronawirusa. – Wyniki tego badania politycy muszą wreszcie uwzględnić w swoich działaniach – apeluje Fiebig.

Prezes stowarzyszenia branży hotelarskiej i gastronomicznej Dehoga, Guido Zöllick, zażądał natomiast otwarcia obiektów noclegowych i restauracji już w maju. Jego zdaniem koniecznie trzeba stworzyć katalog działań wspólny dla całego kraju – chodzi o to, by wskazać, przy jakich wskaźnikach następować będzie luzowanie obostrzeń.

Szef stowarzyszenia przewoźników autokarowych uważa z kolei, że dopłaty do skróconego czasu pracy, w ramach których rząd przejmuje w 100 procentach składkę na ubezpieczenie społeczne, powinny być przedłużone do końca roku. Jeśli tak się nie stanie, dojdzie do zwolnień. Natomiast Fiebig chciałby, aby rząd przedłużył tarczę antykryzysową do końca roku. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta w najbliższych dniach. Tylko to pomoże firmom kontynuować działalność.