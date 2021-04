Traveldata: Biura podróży trwają przy obniżkach

Po jednotygodniowej zwyżce w biurach podróży wróciła tendencja do obniżania cen wakacyjnych wyjazdów. Mapa kierunków turystycznychzieleni od przecen.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia spadła o 25 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w swoim cotygodniowym raporcie będącym wynikiem badania cen w biurach podrózy*.. Poniżej dalsza część artykułu

Stało się tak po, jak się okazało, jednotygodniowym wzroście o 86 złotych. W trzech wcześniejszych tygodniach ceny spadły o 2, 3 i 10 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek cen wycieczek wystąpił w wypadku Portugalii i wyniósł średnio 118 złotych. Nieco mniejsze zniżki objęły Dżerbę i Zakintos – o 78 i 77 złotych. Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano na Malcie, o 37 złotych, na Tureckiej Riwierze i ponownie na półwyspie Chalcydyckim – po 32 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie – wykres poniżej.

W minionym tygodniu prawie wszystkie popularne kierunki wyjazdów z wylotem między 2 a 8 sierpnia potaniały, co mogło być odreagowaniem znaczących wzrostów cen na początku miesiąca.

Przeceny objęły Grecję, Egipt, Bułgarię i Wyspy Kanaryjskie – o odpowiednio 12, 21, 33 i 35 złotych.

Jedynym kierunkiem ze wzrostem ceny była Turcja – o 21 złotych.

Duża przecena rok do roku Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że tegoroczna średnia była niższa od średniej z poprzedniego sezonu o 166 złotych.

Choć ceny z tego roku są notorycznie niższe od cen z zeszłego roku tak duża różnica wcześniej rzadko występowała. W ostatnich jedenastu tygodniach ceny były niższe od cen sprzed roku o: 132, 176, 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największe roczne spadki cen dziewiąty raz z rzędu odnotowało Maroko – o 761 złotych. Mniejsze zaś Korfu i Portugalia – o 259 i 250 złotych. Najbardziej, licząc rok do roku, zdrożały wyjazdy na Kos, o 129 złotych, na półwysep Chalcydycki, o 86 złotych, i do Albanii – o 29 złotych.

Cena paliwa lotniczego – zauważają autorzy raportu – wyniosła 2,43 zł za litr, co oznaczało wzrost w ciągu roku o 68,8 procent. Zarazem złoty był silniejszy o 1,6 procent wobec euro i dolara.

W tej sytuacji wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów organizowania wycieczek osiągnął czwartą najbardziej niekorzystną dla touroperatorów wielkość w sezonie i zawierał się w przybliżeniu w przedziale między 100 a 110 złotych.

Wśród wiodących kierunków – opisuje Traveldata – zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, miały miejsce w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, gdzie średnie ceny były niższe o 179 i 174 złote od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Bułgarii i Turcji – o 91 i 86 złotych, a najmniejsza w Grecji – o 61 złotych.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największe zniżki cen wycieczek, licząc rok do roku, dotyczyły Maroka – średnio o 761 złotych. Znaczne były również roczne przeceny wakacji w Portugalii, na Cyprze, Majorce i w Tunezji, które wyniosły 250, 247, 164 i 131 złotych. Bardziej umiarkowane były roczne spadki cen wyjazdów na Maltę – o 69 złotych.

Jedyny wzrost ceny miał miejsce w Albanii, w której podniosła się ona o 29 złotych.

Rainbow obniża o prawie pół tysiąca W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz najbardziej obniżyły się one w Rainbow i Eximie Tours – o około 480 i 315 złotych. Dość znaczne roczne spadki cen odnotowano również w Sun & Funie i Best Reisenie – o około 195 i 140 złotych, a w mniejszej skali w Grecosie i TUI Poland – o około 35 i 15 złotych. U pozostałych organizatorów roczne ceny wzrosły od 5 (Coral Travel) do190 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu kolejny raz z rzędu znalazł się TUI Poland z liczbą 49 ofert. Za nim uplasowały się Exim Tours (27 takich ofert), Itaka i Rainbow (po 26 ofert).

Traveldata ujawniła też, że w ubiegłym tygodniu najwięcej najniższych cen na wyjazdy do Egiptu miały TUI Polnd (7) i Exim Tours (6), do Grecji TUI Poland (9), Rainbow (6), Grecos, Itaka i Exim Tours (po 5 ), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Coral Travel (7) i TUI Poland (6), do Tunezji Coral Travel (5), TUI Poland (4) i Exim Tours (3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję w Egipcie, w Grecji, w Turcji i Tunezji, a biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji i Turcji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Grecji – podają autorzy.

Na zakończenie raportu dotyczącego touroperatorów zamieszczają oni tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W części dotyczącej badania cen biletów w tanich liniach lotniczych zamieszczają oni dwa wykresy odzwierciedlające zmiany cen w Ryanairze i Wizz Airze.

Grubsza linia oznacza tam średnie ceny przelotów w szczycie letniego 2021 roku, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Jak piszą w komentarzu, mimo znaczącego wzrostu cen paliwa lotniczego zmiany cen biletów lotniczych są niewielkie. „Może to być powtarzający się sygnał ofensywnego nastawienia tanich linii do walki o rynek turystyczny w okresie post-pandemicznym. Rzecz jednak w tym, że w porównaniu z ostatnim normalnym sezonem w turystyce wyjazdowej, czyli 2019 (około 4 mln turystów), będzie on najprawdopodobniej znacznie słabszy niż jeszcze do niedawna przewidywano.

Prawdopodobne jest utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji epidemicznej aż do początków czerwca, a w miesiącach późniejszych możliwe są pewne ograniczenia międzynarodowego ruchu turystycznego powodowane obawami przed dalszym rozprzestrzenianiem się nowych odmian koronawirusa (vide wypowiedź Kanclerz Merkel: Gdy ludzie podróżują, wirus podróżuje razem z nimi).

Odrodzenie turystyki do rozmiarów roku 2019 powinno nastąpić dopiero w kolejnym sezonie 2022”.

Według przewidywań Traveldaty „zasadnicza walka o polski rynek turystyki wyjazdowej zacznie się później, gdy wejdzie on w jednoznaczny silny trend wzrostowy, który może w kolejnych trzech latach (tj. do roku 2025) osiągnąć rozmiary nawet w przedziale 8-10 milionów ze wskazaniem na wyższy koniec przedziału, jednak pod kolejnym warunkiem, że całkowicie znikną obawy związane z pandemią, a koniunktura gospodarcza będzie przynajmniej tak korzystna, jak przewidują to dzisiaj międzynarodowe i prywatne globalne instytucje finansowe”.

*Zestawienie obejmuje porównanie cen wycieczek z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 8 kwietnia 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 1 kwietnia 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 kwietnia 2020 roku.