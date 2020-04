Andryszak: Podróże ruszą już tego lata. Na początek będą tanie

Marek Andryszak, prezes biura podróży TUI Deutschland, jest przekonany, że choć ten rok będzie dla turystyki przebiegał inaczej niż poprzednie, to już latem klienci będą wyjeżdżać z biurami podróży. Na początek będą mieli bardzo dobre ceny.

Jak mówi w wywiadzie udzielonym niemieckiemu portalowi turystycznemu Travelbook, co prawda w tegorocznym sezonie letnim firma spodziewa się mniejszej sprzedaży niż w zeszłym, ale w perspektywie średnioterminowej, nie powinna ona spaść znacząco. Zapytany o perspektywy na lato wskazuje, że na decyzje klientów większy wpływ będą miały skutki ekonomiczne kryzysu niż sam wirus. Z drugiej strony jest przekonany, że dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu niemieckiego rządu, uda się je przezwyciężyć. – Zakładam, że lato 2021 nie będzie się szczególnie różnić od lata 2019 – twierdzi. Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem Andryszaka wpływ koronawirusa na rynek turystyki wyjazdowej w Niemczech będzie jednak na tyle duży, że swój biznes zamknie część agentów turystycznych. Wskazuje, że biura te już od kilku lat stają przed znaczącymi wyzwaniami, bo klienci zaczęli chętniej kupować wycieczki w internecie. Z drugiej strony trzeba pamiętać o rozwiązaniach, które przysłużą się także sieci sprzedaży – za przykład prezes TUI Deutschland podaje vouchery. Jeśli klient zdecyduje się na ich przyjęcie, agent dostanie prowizję. To powinno pomóc przetrwać sprzedawcom trudny czas i zwiększyć sprzedaż latem.

Według Andryszaka wakacje potanieją. – W tej chwili hotele nie mają klientów, ale mają wysokie koszty stałe. To spowoduje, że żeby zachęcić gości do przyjazdu właśnie do nich, a nie do obiektu obok, obniżą ceny. To samo dotyczy linii lotniczych, które w tej chwili mają wyjątkowo małe wypełnienie. – wyjaśnia.

Spadek cen wcale nie jest dobry dla branży turystycznej. Skorzystają na tym jednak klienci. A dodatkowo, jeśli zgodzą się przyjąć od organizatora podróży voucher, dostaną jeszcze bonus, którym biura będą ich wynagradzać za to, że zdecydowali się zostawić u nich swoje pieniądze.

Prezes TUI Deutschland mówi też o swoich przewidywaniach dotyczących kształtu branży turystycznej w przyszłości. – Niektórzy hotelarze pytają na przykład, czy zamiast wyżywienia w formie bufetu nie przejść na system a la carte? W wypadku linii lotniczych pojawia się pytanie, czy, kiedy samoloty nie będą jeszcze wypełnione, nie sadzać klientów tylko przy oknie i przy przejściu – wskazuje. Z pewnością liczba połączeń będzie na początku ograniczona, na trasach, na których latały cztery samoloty tygodniowo teraz będą latać dwa.

Andryszak dodaje, że już od przyszłego tygodnia koncern TUI rozpocznie rozmowy z rządami krajów basenu Morza Śródziemnego, jak miałby wyglądać powrót turystów.

Szef niemieckiego TUI przyznaje, że w perspektywie krótkoterminowej trudno planować. Na razie w Niemczech restrykcje obowiązują do 20 kwietnia, ale czy od 21 wszystko się zmieni, czy może nastąpi to dopiero w połowie maja, na razie nie da się tego stwierdzić. Żeby przewidywać, trzeba mieć informacje niemieckiego rządu i tamtejszego MSZ, a z drugiej strony z krajów docelowych. – Nic nie da, że Niemcy pozwolą wyjeżdżać, jeśli Hiszpania nikogo do siebie nie wpuści – zaznacza.

Jest jednak przekonany, że już w szczycie sezonu (od sierpnia, września) ruch turystyczny wróci do normy. Do tego czasu trzeba będzie dostosować program touroperatora do popytu. – Staramy się działać elastycznie, to znaczy zbierać informacje, analizować je i dopiero potem decydować, co należy zrobić. Jeśli na przykład dowiemy się, że Hiszpania otwiera się 15 czerwca, Portugalia 20 czerwca, a Wyspy Kanaryjskie, Tunezja, Egipt trochę wcześniej, o ile Niemcy otworzą się do tego czasu, będziemy wiedzieć, że możemy tam latać. Później sprawdzimy, ile osób zarezerwowało wyjazdy w te miejsca, w jakim terminie i na ile jest to prawdopodobne, że wycieczki dojdą do skutku – tłumaczy.

Na koniec Andryszak dodaje, że każdy kryzys, przez który do tej pory przechodziła turystyka, pokazał, że segment produktu, który sprzedaje TUI, jest bardzo stabilny. Co prawda więcej osób rezerwuje przez internet, pojawiają się zapytania o wyjazdy tylko dla dorosłych, ale popyt na wypoczynek nad morzem, w górach i na rejsy wycieczkowe zawsze będzie.

Z pewnością w perspektywie długoterminowej na segment turystyki wpływ będą miały konsekwencje gospodarcze kryzysu, ale te znikną po dwóch, trzech latach, może nawet wcześniej.