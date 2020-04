Niemcy szykują lato 2021

ETI i TUIfly ogłosili już programy na lato 2021, a Sun Express na najbliższą zimę. Do rezerwacji zachęcają klientów promocjami.

ETI, specjalista od wyjazdów do Egiptu, uruchomił już sprzedaż wycieczek do tego kraju – donoszą niemieckie media branżowe. W sprzedaży znalazły się wycieczki do Hurghady, Makadi Bay, Port Ghalib i Szarm el-Szejk w okresie od 1 maja do 31 października 2021 roku. Na wakacje (z wyłączeniem Synaju) klienci otrzymają zniżkę w wysokości 50 euro od osoby za tydzień. Poniżej dalsza część artykułu

Z kolei urlopowicze, którzy obiorą za cel swoich podróży Szarm el-Szejk, mogą liczyć na 30 euro rabatu. Podróżujący samotnie przy pobytach w okresie od 29 maja do 3 lipca 2021 roku nie dopłacą do jedynki w hotelach Grand Resort w Hurghadzie, Siva Port Ghalib w Port Ghalib i we wszystkich obiektach w Szarm el-Szejk. Klienci mogą zamówić cały pakiet z przelotem, samo zakwaterowanie lub połączyć wypoczynek nad morzem z rejsem po Nilu.

TUIfly też już ogłosił plan lotów na przyszłoroczne lato. W ofercie znalazło się 4,5 miliona miejsc, z których ponad połowa na wyspy greckie (głównie na Kretę i Rodos) oraz Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej rejsów, bo 70 tygodniowo, poleci na Majorkę. – Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wiele wycieczek teraz się nie odbędzie. Dlatego oddajemy do sprzedaży ofertę na lato 2021, by klienci mogli przesunąć długo wyczekiwany urlop na późniejszy czas – mówi prezes TUIfly Oliver Lackmann w komunikacie prasowym.

W programie znalazło się 25 kierunków, do których TUIfly poleci z 13 niemieckich i szwajcarskich lotnisk. Tygodniowo wykona około 460 lotów nad Morze Śródziemne, na Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, do Portugalii, Egiptu i Maroka. Najwięcej, bo 830 tysięcy miejsc, zostało zaplanowanych z Düsseldorfu, na drugim miejscu znalazły się lotniska we Frankfurcie i w Hanowerze. Rozkład obejmuje także Berlin, Bazyleę, Kolonię/Bonn, Karlsruhe/Baden-Baden, Hamburg, Monachium, Norymbergę, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken i Stuttgart.

Klienci, którzy zarezerwują przelot do 16 kwietnia z datą wyjazdu między majem a październikiem tego roku mogą skorzystać z bezpłatnej zmiany – termin nowego przelotu może sięgać do końca przyszłego sezonu letniego (z promocji wyjęta jest Tunezja).

Także Sun Express zajął się już planowaniem kolejnego sezonu, choć w jego wypadku mowa o zimie 2020/21. Klienci mogą zarówno rezerwować nowe przeloty, jak i przesuwać już zamówione do 27 marca 2021 roku. Do Turcji pasażerowie polecą z Niemiec, Austrii i Szwajcarii – przewoźnik zaplanował ponad 8 tysięcy rejsów do Antalyi, Izmiru i Anatolii, co odpowiada 1,5 milionowi miejsc w samolotach.

Na Boże Narodzenie liczba lotów do wybranych miejsc wzrośnie. Nowością w rozkładzie są połączenia z lotniska Berlin Brandenburg, które do tego czasu ma być otwarte, oraz z Londynu do Antalyi i Izmiru. Linia zwiększyła również liczbę lotów z tych dwóch ostatnich miast do Paryża. Wkrótce w siatce połączeń znajdą się nowe kierunki poza Turcją.