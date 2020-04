Upadki biur podróży? Lawiny nie ma, najwyżej mała fala

To na razie jedyne biuro, które przygniotły konsekwencje kryzysu koronawirusowego. Były one dwojakiego rodzaju – po pierwsze firma nagle straciła klientów. Nie było bowiem chętnych na wyjazdy w najbliższych tygodniach do Azji. Po drugie, jak mówi Chojnowski, ubezpieczyciel zaostrzył warunki pod jakimi był gotów wystawić kolejną gwarancję. W tej sytuacji szwajcarski współwłaściciel Tourasii doszedł do wniosku, że dalej nie opłaca mu się funkcjonować na polskim rynku i się z niego wycofał.