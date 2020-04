Podwyżki w biurach podróży nadzieją na powrót normalności?

W minionym tygodniu wycieczki z wylotami między 3 a 9 sierpnia średnio podrożały w biurach podróży o 29 złotych . We wcześniejszych tygodniach średnia cena wzrosła o 22 złote i dwukrotnie spadała – o 7 i 14 złotych.

Jedyne kierunki, które taniały, to były kierunki hiszpańskie. Najbardziej przeceniona została Teneryfa (przed tygodniem zdrożała najbardziej) – o 48 złotych. W mniejszym stopniu spadły ceny wyjazdów na Majorkę i Fuerteventurę – średnio o 26 i 23 złote.

Czwarty tydzień marca przyniósł przeważnie duży wzrost cen wycieczek. Ponownie najbardziej drożały, jeśli wziąć pod uwagę najpopularniejsze w Polsce kierunki, wakacje w Egipcie – średnio o 83 złote. Mniej, bo o 60 złotych drożała Bułgaria, i Turcja – o 45 złotych. W wypadku Grecji średni wzrost cen był nieznaczny i wyniósł 3 złote, a jedynym z tych kierunków, w wypadku których cena spadła były Wyspy Kanaryjskie. Średnia zmiana wyniosła tam 10 złotych, co mogło być w pewnym stopniu odreagowaniem, gdyż tydzień wcześniej Traveldata odnotowała stosunkowo duży wzrost średniej ceny wakacji na Kanarach i było to 59 złotych.

Jak zaznacza prezes Traveldaty Andrzej Betlej, wzrost cen wycieczek na początku kwietnia to zmiana standardowa, obserwowana od lat. Tegoroczna wydaje się więc „świadczyć o utrzymaniu typowego zachowania organizatorów w tym zakresie, a zatem również o nadziejach organizatorów na późniejszą normalizację sytuacji i powrót do turystycznych wyjazdów z biurami podróży”.

Porównanie średniej ceny z tego roku (zeszły tydzień) z ceną sprzed roku w wypadku wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia, pokazało, że ta tegoroczna była wyższa o 24 złote . Spadek rocznej zwyżki cen wobec poprzedniego tygodnia (53 złote) wynikał z mniejszego tygodniowego wzrostu cen niż miało to miejsce przed rokiem. Dotychczas najmniejszy roczny wzrost cen w tym sezonie odnotowano przed dwoma tygodniami (13 złotych), a największy przed 16 tygodniami (224 złote).

W minionym tygodniu największy średni roczny wzrost cen odnotowano w wypadku wyjazdu do Hurghady, Szarm el-Szejk i na Fuerteventurę – odpowiednio było to 222, 207 i 201 złotych.

Z kolei największy spadek ceny Traveldata wskazała w wypadku wycieczek na Maltę, w wypadku której spadła ona w ujęciu rocznym średnio o 418 złotych i był to już jedenasty tydzień spadku z rzędu. Taniały też, licząc rok do roku, letnie podróże na Cypr i, trzeci raz z rzędu, na Rodos – o 278 i 178 złotych.

„Jak przewidywaliśmy w wielu wcześniejszych materiałach okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie nadal są relatywnie korzystne do czego przede wszystkim przyczynia się negatywny wpływ epidemii tzw. koronawirusa w Chinach na globalną gospodarkę i jej perspektywy. Znaczny wpływ na głębokie spadki cen surowca wywierają też utrzymujące się duże różnice zdań pomiędzy państwami OPEC i Rosją, która nie chce zaakceptować ograniczeń wydobycia proponowanych przez kartel, choć w tej kwestii sytuacja może niebawem ulec zmianie” – komentuje Betlej.

Z kierunków wiodących dla polskich turystów najbardziej drożał – w ujęciu rocznym – Egipt, o 205 złotych. Drugie po Egipcie pod tym względem były Wyspy Kanaryjskie, w wypadku których podwyżka wyniosła 82 złote (tydzień wcześniej było to 119 złotych), a kolejna Turcja, która podrożała o 39 złotych. Wśród drożejących kierunków znalazła się też Bułgaria z średnią zwyżką ceny o 9 złotych (poprzednio wzrosła ona o 10 złotych).

Na mniej popularnych kierunkach najbardziej poszły w górę średnie ceny wakacji w Maroku, Portugalii i Tunezji – odpowiednio o 165, 143 i 100 złotych. W dużo mniejszej skali, bo o 22 złote, zwyżkowały ceny wyjazdów na Majorkę. A w wypadku Albanii, Cypru i Malty były one niższe o 89, 278 i 418 złotych od średnich cen sprzed roku.

Jak ceny kształtowały się w poszczególnych biurach podróży? W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek w największym stopniu spadły one w Eximie Tours i TUI Poland – po 170 złotych. Sporą obniżkę Traveldata odnotowała też w Grecosie, w którym roczny spadek wyniósł 85 złotych. Inni organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż przed rokiem w granicach od 25 (biuro Itaka) do ponad 380 złotych.

Najwięcej najniższych cen wakacji w Egipcie autorzy raportu zanotowali w TUI Poland (6) i Coralu Travel (4), w wypadku Grecji przodowały Itaka (10), Coral Travel i TUI Poland (po 8) i Grecos (7), a Wysp Kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka (6). Do Turcji najwięcej najtańszych ofert Traveldata znalazła w Coralu Travel (6), Itace i TUI Poland (po 3 oferty), do Tunezji w Eximie Tours (5), a do Bułgarii w TUI Poland (2).