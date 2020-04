Niemiecki TUI kusi agentów prowizją za lato 2021

Z perspektywy biur sprzedaży to też dobre rozwiązanie, bo pozwoli zachować prowizję, jaką normalnie otrzymałyby za rezerwację. – Bez voucherów zaledwie kilku touroperatorów musiałoby zapewnić płynność finansową agentów poprzez wypłatę prowizji w momencie założenia rezerwacji. To się nie uda – twierdzi Andryszak.

Sam TUI, by wesprzeć sieć dystrybucji, wprowadził pierwsze oferty na lato 2021 – za ich sprzedaż biura dostaną wynagrodzenie od razu. Wśród już dostępnych propozycji znalazły się pobyty w hotelach sieci Robinson i Magic Life, wkrótce pojawią się w obiektach TUI Blue, Riu, Atlantica, Jaz, Gruoptel i Grecotel. Można też rezerwować same przeloty TUIfly. – Jestem przekonany, że klientom trudno teraz zamawiać wyjazdy na czerwiec lub lipiec tego roku – pisze prezes. Na razie istnieje zbyt wiele niewiadomych. Natomiast możliwość zaplanowania urlopu na przyszły rok na pewno ucieszy wiele osób.

Prezes agencji Thüringisch-Fränkisches Reisebüro i firmy technologicznej Ziel dostarczającej narzędzia do zarządzania rezerwacjami, Gerd Laatz, pisze w oficjalnej odpowiedzi na list Andryszaka, że oczekuje od TUI podjęcia dalszych działań. Jeśli biura, które przejmują na siebie większość ciężaru związanego z obsługą klientów i wytwarzają co najmniej 80 procent obrotu, znajdą się nad przepaścią, touroperator również to odczuje. Zdaniem Laatza trzeba stworzyć całkowicie nowy model rozliczeń, który zapewni sieci sprzedaży coś więcej niż minimum niezbędne do przeżycia.