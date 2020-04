Komisja Europejska: Vouchery to opcja, a nie obowiązek

Choć branża turystyczna życzyłaby sobie przepisów nakazujących klientom przyjmowanie voucherów na poczet przyszłych wycieczek i lotów zamiast wycofywania pieniędzy za te odwołane, to Komisja Europejska przypomina, że rozwiązanie to byłoby sprzeczne z przepisami unijnymi . Taką informację przekazał rzecznik KE w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zgodnie z dyrektywą unijną o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych touroperatorzy muszą oddać klientom pieniądze wpłacone na poczet wycieczki, którą odwołali, w ciągu 14 dni. W wypadku linii lotniczych i samych biletów termin ten skraca się do siedmiu dni. Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział w piątek, 3 kwietnia, w wywiadzie telewizyjnym, że KE przypomniała liniom lotniczym i organizatorom o obowiązku oddawania pieniędzy klientom .

Komisarz Reynders nie wyklucza jednak możliwości wydawania voucherów i sam zachęca konsumentów do ich przyjmowania i to mimo obowiązujących przepisów unijnych. Klienci muszą pamiętać, że prawo do zwrotu na niewiele się zda, kiedy firma zbankrutuje. Rzecznik KE twierdzi, że cały czas toczą się prace nad rozwiązaniami, które zadowolą wszystkie strony. Zanim jednak będzie można przedstawić konkrety, prawdopodobnie upłynie kilka tygodni. Reynders sugeruje wprowadzanie voucherów gwarantowanych przez państwo. Wówczas rządy musiałyby stworzyć fundusze, z których wypłacane byłyby środki na wypadek ogłoszenia upadłości przez firmę.