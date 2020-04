OSAT: Turysto, nie panikuj, jesteś w dobrych rękach

OSAT przygotował krótkie omówienie tego co się zmieniło. Artykuł „Covid odwołał Ci wyjazd? Sprawdź co zrobić” zawiesił na stronie Wakacyjnego Eksperta, czyli akcji, jaką od kilku miesięcy prowadzi promując usługi profesjonalnych doradców, swoich członków.

Tekst kładzie nacisk na to, że klient biura podróży jest w sytuacji uprzywilejowanej. Jego pieniądze są bowiem bezpieczne. To różni go od turysty, który omijając agenta turystycznego sam sobie kupuje hotel i przejazd. – Nie wiadomo teraz, czy hotel, w którym klient kupił noclegi przetrwa w ogóle kryzys, a jeśli przetrwa, czy będzie chciał zwrócić zaliczkę lub zgodzić się na inny termin. A jeśli ktoś kupił bilet samolotowy, nie wie, czy w ogóle odzyska pieniądze. W biurze podróży nie ma takiego dylematu. Biuro zabierze go na wakacje w innym terminie. A nawet, jeśli stanie się niewypłacalne, jego pieniądze nie przepadną, bo jest gwarancja i jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – objaśnia Wujec.