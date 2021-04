Pierwsze poważne bankructwo w holenderskiej turystyce

Sąd z Haarlemu w Holandii ogłosił bankructwo sieci agencji turystycznych D-Reizen. To pierwsza tak poważna upadłość w branży turystycznej w tym kraju – oceniła organizacja holenderskiej branży turystycznej ANVR. Szacuje ona, że bankructwem zagrożone jest co trzecie biuro turystyczne w kraju.

Sieć D-Reizen powstała w 1965 roku, należało do niej 230 salonów sprzedaży w całym kraju, firma zatrudniała 1,1 tysiąca pracowników. Jak wynika z informacji na jej stronie internetowej, w tym czasie obsłużyła ponad 4 miliony klientów. Przedsiębiorstwo już od wielu miesięcy borykało się z problemami finansowymi, pandemia wywołana przez koronawirusa praktycznie pozbawiła ją dochodów. Dziennik „Algemeen Dagblad” podał, że bezpośrednim powodem bankructwa były roszczenia TUI Nederland, których D-Reizen nie był w stanie spłacić. W siedzibie firmy wyłączone są telefony, nie działa skrzynka e-mailowa.

Jak podaje niemiecka firma Statista, w styczniu 2020 roku do D-Reizen należało około 213 salonów sprzedaży, co stawiało firmę na pierwszym miejscu w zestawieniu największych sieci turystycznych. Na drugim znajdował się TUI Nederland ze 181 biurami, na trzecim VakatineXperts ze 139. Pod względem obrotów największy był jednak TUI (ponad 2 miliardy euro), na drugiej pozycji znalazł się BCD NV, właściciel marek Travix, CheapTickets, Vliegwinkel i Budget Air (około 1,53 miliarda euro), na trzecim D-rt Groep, do którego należy D-Reizen i VakantieXperts z przychodami rzędu 651 milionów euro.