Traveldata: Średnia cena wakacji z biurem podróży mocno w górę

To wzrost niespotykany w ostatnich tygodniach, kiedy ceny praktycznie były zamrożone, a największe ich odchylenie na plus odnotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata wynosiło 18 złotych (więcej: Traveldata: Kolejny rekord obniżek w biurach podróży ).

Tym razem największy spadek średniej ceny, licząc rok do roku, Traveldata ujawniła w wypadku oferty wakacji w Maroku i było to 715 złotych. Mniejsze różnice widać było w wypadku wypoczynku na Costa de la Luz i na Sardynii – o 499 i 438 złotych.

Cena paliwa lotniczego była w zeszłym tygodniu o 54,5 procent wyższa niż rok wcześniej. Złoty natomiast był słabszy w zestawieniu z kursem euro i dolara o 0,8 procent.

Co to oznaczało dla organizatorów wyjazdów? „W sytuacji równoczesnego wpływu wyższych cen paliwa i kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek pozostał bardzo znaczny (…). Tym razem osiągnął on czwartą najbardziej niekorzystną wielkość w sezonie i zawierał się w przybliżeniu w przedziale od 100 do 110 złotych.