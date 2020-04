Politycy, sprawdźcie w internecie, jak bankrutuje turystyka

Pod adresem www.asr-berlin.de/lost-jobs zobaczyć można zarówno komentarze przedsiębiorców i pracowników turystyki, jak i coraz bardziej przerażające dane. 2 kwietnia rano ze statystyk wynikało, że 115 206 osób przeszło na skrócony wymiar czasu pracy, przy czym niekiedy oznacza to skrócenie liczby godzin do zera. 1 602 zatrudnionych już otrzymało wypowiedzenia, a 222 firmy ogłosiły bankructwo lub zawiesiły działalność. – Tysiące z nas odczuje w najbliższych tygodniach skutki kryzysu z powodu braku wsparcia ze strony rządu. Wszyscy mają prawo być wysłuchani, a my jako organizacja czujemy się w obowiązku oddać im głos – dodaje prezes.