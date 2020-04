Niemiecki rząd zaakceptował turystyczne vouchery

Jak piszą niemieckie media branży turystycznej, tamtejszy rząd opowiedział się za wydawaniem klientom biur podróży voucherów zamiast pieniędzy za odwołane wycieczki. Mowa o imprezach turystycznych, ale też o samych przelotach i imprezach kulturalnych i sportowych, które zostały zamówione przed 8 marca, a które nie mogą dojść do skutku z powodu koronawirusa. Teraz projekt został przekazany do Komisji Europejskiej, która musi go zaakceptować.

