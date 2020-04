Agenci, nie bójcie się chargebacku!

Nowe przepisy ustawy zwanej tarczą antykryzysową wprowadziły zasadę 180 dni. Chodzi o to, że klienci biur podróży, którzy wcześniej wpłacili zaliczki lub całe sumy na poczet wyjazdów, a teraz chcieliby je odzyskać, powołując się na nadzwyczajne okoliczności lub dlatego, że ich impreza została odwołana przez organizatora, muszą poczekać na gotówkę. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych jest bowiem skuteczne z mocy prawa dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.

Zdarza się jednak, że klienci, którzy zapłacili kartą płatniczą, próbują obejść nowe przepisy i występują do banków o zwrot pieniędzy na podstawie procedury chargeback (z ang. obciążenie zwrotne). Jeśli bank się zgodzi, mogą – a niektórzy chwalą się na forach w mediach społecznościowych, że już im się to udało – dostać wpłacone pieniądze z powrotem. Jeśli tak by się zdarzyło, bank potrąci wypłacone klientowi pieniądze z konta sprzedawcy usługi turystycznej, którym bardzo często jest agent turystyczny.