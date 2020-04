Tourasia zgłosiła niewypłacalność

Tourasia było na polskim rynku biurem na dorobku. Wystartowało w 2017 roku. Rocznie wysyłało kilkuset klientów oferując im pakiety dynamiczne – przelot plus noclegi. Najwięcej klientów korzystało z wyjazdów do Tajlandii, Wietnamu i Malezji. Biuro należało do szwajcarskiej spółki o tej samej nazwie.

Poniżej dalsza część artykułu