Agenci mogą dostać pieniądze za obsługę anulowanych rezerwacji

Część agentów turystycznych w Niemczech wystawiła touroperatorom rachunki za dodatkową obsługę rezerwacji anulowanych z powodu pandemii covidu-19. Co prawda biura ich nie opłaciły, ale doradcy i tak mają szansę otrzymać te pieniądze.

Niemieccy agenci, zresztą jak i polscy, musieli włożyć dużo dodatkowej pracy przy obsłudze rezerwacji niezrealizowanych z powodu pandemii koronawirusa. Mowa o zmianach terminu wyjazdu, przekonywaniu klientów do przyjęcia vouchera czy anulowaniu zamówień. Za tę dodatkową pracę nie otrzymali wynagrodzenia, co więcej, na razie nie dostali też prowizji za sprzedane wcześniej wycieczki. Poniżej dalsza część artykułu

Część z nich zdecydowała się na wystawienie touroperatorom dodatkowych rachunków – robiły to głównie biura należące do organizacji branży turystycznej VUSR, która ich do tego namawiała już w marcu i kwietniu zeszłego roku.

Organizatorzy nie byli skorzy do płacenia, co nie oznacza, że doradcy nie mają szans na otrzymanie tych pieniędzy – informuje niemiecki portal Touristik Aktuell. Jak wynika z wielu ekspertyz zamówionych przez VUSR i opinii prawnej, którą organizacja już złożyła do Ministerstwa Gospodarki, rachunki te można zaliczyć do zewnętrznych kosztów przestoju, które można wpisać do wniosku o pomoc w ramach trzeciej transzy przygotowanej przez niemiecki rząd.

– Touroperatorzy anulowali wyjazdy i apelowali do klientów, by załatwiali sprawy z tym związane przez swoich agentów – mówi adwokat z Berlina Roosbeh Karimi, który przygotował ekspertyzę dla VUSR. – Naszym zdaniem biura podróży dały agentom wyraźne zlecenie, a za zrealizowaną usługę należy im się wynagrodzenie – tłumaczy.

Z opinii prawnej wynika, że za każdą rezerwację przypada po 79 euro. – Niezapłacone rachunki doradcy podatkowi mogą bez wahania uwzględniać i uzasadniać we wnioskach o pomoc z trzeciej tarczy – twierdzi prezes VUSR Marija Linnhof.

Agenci, którzy wcześniej nie wystawiali faktur, mogą to jeszcze zrobić. Jak tłumaczy prezes, do wniosku można wpisywać koszty przestoju od marca do grudnia zeszłego roku.