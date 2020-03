Niemieckie urzędy ochrony konsumenta o voucherach

Jak mówi ekspertka Federacji Niemieckich Organizacji Konsumenckich (vzbv), Marion Jungbluth, w rozmowie z niemiecką agencją prasową dpa, na którą powołuje się portal branży turystycznej Travel Talk, nie wolno zmuszać klientów do kredytowania branży turystycznej w momencie, kiedy sami mogą potrzebować pieniędzy na czynsz czy jedzenie. – To byłoby niesprawiedliwe, a dla osób z niskimi dochodami także spore obciążenie – twierdzi. Turyści sami powinni decydować, czy chcą przyjąć taki voucher.

Zdaniem Jungbluth lepiej byłoby, gdyby rząd objął parasolem ochronnym pieniądze konsumentów, by biura natychmiast mogły wypłacić im pobrane środki. – Taki fundusz byłby wstępem do regulacji w zakresie ochrony klientów na wypadek niewypłacalności touroperatora, którą trzeba ulepszyć – twierdzi i podkreśla, że byłoby to przejrzyste rozwiązanie, które zapewniłoby płynność touroperatorom.