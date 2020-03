Andryszak z apelem do turystów

– Drodzy goście TUI, skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa zatrzymały cały świat i postawiły nasze życie na głowie. Zdaję sobie sprawę, że także wy, jako turyści, zostaliście tym dotknięci. Ale bądźcie pewni – jesteśmy dla was. Pracujemy przez całą dobę, żeby sprowadzić naszych gości do domów z całego świata – mówi prezes TUI Deutschland Marek Andryszak.

Priorytetem jest jednak organizacja powrotów, codziennie do Niemiec wraca około 10 tysięcy urlopowiczów. W operacji uczestniczy też 5 tysięcy pracowników koncernu przebywających w wakacyjnych miejscach. Klienci mogą kontaktować się nie tylko z telefonicznym centrum obsługi, ale również z konsultantami z salonów własnych, które są co prawda zamknięte, ale doradcy pracują przez telefon, e-maila i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Andryszak podkreśla, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała gospodarka, TUI jest w dobrej kondycji i działa według sprawdzonego modelu biznesowego, ma świetnych pracowników i godnych zaufania partnerów. – Podróżowanie z TUI jest i będzie pewne, zarówno w takich czasach jak teraz, jak i w przyszłości. Naszą misją jest organizowanie wam najpiękniejszego czasu w roku. Nie pozwólcie, by zasłużony urlop wypadł z planów, przesuńcie go i nadróbcie ten czas z nami – dodaje.

Z kolei prezes Grupy TUI, Friedrich Joussen, opublikował w mediach społecznościowych odręcznie napisany list skierowany do „przyjaciół”, w którym dziękuje im za wsparcie. – Prowadzenie firmy, która nie ma przychodów, to spore wyzwanie, ale zespół jest na to gotowy i walczy, żeby odnieść sukces – pisze. Szef koncernu zapewnia, że sam czuje się dobrze i jest optymistycznie nastawiony do przyszłości. O nowościach będzie informował.