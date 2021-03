Agenci Rego-Bis mogą pobrać prowizję od zaliczki

W ostatnim czasie wielokrotnie podnoszono ten temat na forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i touroperator potraktował głos większości poważnie – głosi komunikat Rego-Bis. To drobny gest, który ma pomóc agentom w trudnych czasach – czytamy dalej.

Aby pobrać prowizję od wpłaconej zaliczki, agenci muszą wystawić fakturę prowizyjną w systemie BlueVendo, do czego służy specjalny moduł. W wypadku anulowania imprezy turystycznej prowizję będą musieli zwrócić. Po dopłacie do całości na 30 dni przed wyjazdem agenci mogą w ten sam sposób wystawić fakturę do pozostałej sumy.