Gut-Mostowy: Vouchery biur podróży będą ważne o rok dłużej

Ustawa przewidywała nową formę rozliczenia się organizatora wyjazdów z klientem w wypadku, gdyby ten pierwszy nie mógł zrealizować z powodu pandemii imprezy, na poczet której przyjął zaliczkę. Touroperator może zaproponować klientowi voucher, będący ekwiwalentem wpłaconej sumy. Zaletą voucheru dla klienta jest to, że może on nim zapłacić za inny wyjazd – w innym terminie i do innego miejsca. Poza tym pieniądze „ulokowane” w voucherze są objęte gwarancją, co oznacza, że w razie upadku organizatora, klient nie straci ani złotówki, ma bowiem prawo do odszkodowania z gwarancji touroperatora, a jeśli tych pieniędzy by zabrakło, to także z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.