"Zmień klimat latem” – Rainbow proponuje egzotykę na wakacje

Dominikana, Meksyk, Bali, Zanzibar, Kenia, Mauritius – te egzotyczne kierunki, dotąd znane głównie z sezonów zimowych, znajdą się w letniej ofercie biura podróży Rainbow.

Popularne wśród klientów biura w sezonie zimowym Meksyk i Dominikana będą realizowane w dalszym ciągu co tydzień dreamlinerem z Warszawy i Katowic. Rejsy będą się odbywać nieprzerwanie do października. A od początku lipca dołączy do nich Bali. Poza tym touroperator poleci latem na Zanzibar, Mauritius i do Kenii – wyjaśnia firma w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

Materiały promocyjne Rainbow

– Rok 2021 jest nadspodziewanie dobry dla wyjazdów egzotycznych – wyjaśnia członek zarządu Rainbowa i jego rzecznik Maciej Szczechura. – Dreamlinery, którymi latamy co tydzień z Warszawy i Katowic na Karaiby wypełnione są aż do maja. Takiej sytuacji nie było nawet przed pandemią. Klienci chcą się wyrwać, zmienić klimat. Dalsze kierunki oferują dziś taką możliwość. Dlatego idąc za ciosem wprowadzamy do oferty egzotykę na lato. Szczególne nadzieje wiążemy z Bali, która może stać się jaskółką odrodzenia kierunków dalekowschodnich.

Rainbow oferuje w Dominikanie, poza wyjazdami wypoczynkowymi, wycieczki objazdowe „Karaibska ślicznotka”.

Również do Meksyku touroperator zabierze klientów nie tylko na plaże Cancun i Riviera Maya ale też na „kultowe objazdówki Rainbow po Meksyku”, zalicza do nich 16-dniowy program pod nazwą „Wielka, meksykańska wyprawa” i 9-dniowy „Hasta la vista Mexico!”.

Wyloty z Warszawy na Bali odbywać się będą w czwartki, pierwszy zaplanowany jest na 1 lipca. „Bali to oczywiście piękne egzotyczne plaże, malowniczo położone świątynie, ale też najlepsze warunki do uprawiania sportów wodnych. To bezpieczny, przyjazny region polecamy miłośnikom poznawania dalekich kultur i egzotycznych smaków” – czytamy w komunikacie. Rainbow oferuje również program „egzotyka light”, pozwalający zobaczyć „najpiękniejsze balijskie świątynie i kultowe balijskie widoki, mieszkając cały czas w jednym hotelu”.

Na Zanzibar, który ze względu na popularność wśród polskich turystów, stał się ostatnio wręcz synonimem wypoczynku w czasach pandemiic rainbow poleci z Warszawy i z Katowic od 9 czerwca. Komunikat zachwala „piękne piaszczyste plaże porośnięte palmami kokosowymi” Nungwi, Kendwa, Matemwe, Pwani i Kiwengwa.

Do Kenii pierwszy letni czarter Rainbowa poleci z Warszawy 26 czerwca. „To najlepszy czas na safari, gdyż właśnie w lipcu najlepiej oglądać słynną Wielką Migrację Zwierząt”. Kto się wybierze będzie mógł wziąć udział w safari w znanych parkach narodowych: Masai Mara, Amboseli z widokiem na Kilimandżaro i Jezioro Nakuru. Można tam też odpocząć na plaży – na przykład łącząc safari z wypoczynkiem w ramach formuły 7+7.

Najpóźniej, bo dopiero od sierpnia, touroperator uruchomi loty na Mauritius. „Mauritius to wakacje na plażach z białym piaskiem w otoczeniu ciepłych wód Oceanu Indyjskiego. Na turystów czekają siedmiokolorowa ziemia, turkusowe laguny i olbrzymie żółwie w parku Casela. (…) Fanów zwiedzania biuro zaprasza na przyjemną ‚egzotykę light’: zakwaterowanie w jednym hotelu nad oceanem połączone z wycieczkami po wyspie”.