Coraz więcej Niemców rezerwuje wakacje w internecie

Szef działu badań w FUR, Ulf Sonntag, odnosząc się do rosnącego udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży usług turystycznych, zwraca uwagę, że trend ten jest szczególnie widoczny w grupie wyjazdów, które zazwyczaj kupowane były w tradycyjnych biurach agencyjnych. Mowa o pobytach krajowych, ale też o wycieczkach zorganizowanych do Turcji czy Grecji.

Prezes stowarzyszenia Verband Internet Reisevertrieb, do którego należą firmy turystyczne sprzedające swoje usługi głównie przez internet, Michael Buller, mówi, że zeszły rok był udany pod względem rozwoju cyfryzacji. W dalszym ciągu Niemcy odstają na tym polu od innych krajów. – To smutne, że długo utrzymująca się sytuacja kryzysowa nie jest wykorzystywana przez władze do wspierania rozwiązań na przyszłość, a pieniądze nie są wydawane na postęp, ale na utrzymanie dotychczasowej sytuacji – mówi.

Badanie FUR odnosi się nie tylko do zeszłego roku, ale też do bieżącego. Wynika z niego, że większość Niemców patrzy w najbliższą przyszłość optymistycznie. Czas i pieniądze na wyjazdy ma tyle samo osób, co przed rokiem (odpowiednio 66 i 62 procent), chęć do podróżowania spadła w niewielkim stopniu – z 57 na 51 procent. – Co prawda wiele osób nie wie, czy i kiedy będzie można znów podróżować, to jednocześnie widać, że tęsknota za wyjazdami jest ogromna – podsumowuje Sonntag.