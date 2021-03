Traveldata: Maroko, Korfu i Marsa Alam ciągną ceny wakacji w dół

Średnia cena wycieczki z biurem podróży była w ostatnim tygodniu rekordowo niższa niż rok temu. Największe przeceny objęły Maroko, Korfu i Marsa Alam, a wyniosły one odpowiednio 492, 270 i 264 złote – podaje w najnowszym raporcie Traveldata.

W ostatnim tygodniu, średnia cena wycieczki z wylotem między 2 i 8 sierpnia (szczyt sezonu letniego) spadła o 10 złotych. To wahnięcie wygląda na korektę po tym, jak w poprzednim notowaniu cen wzrosła o 18 złotych, a we wcześniejszych tygodniach spadała o 9, 17 i 8 złotych. Poniżej dalsza część artykułu

Od tej wiadomości zaczyna cotygodniowy raport z badania cen w biurach podróży Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Autorzy zebrali ceny 11 marca 2021 i zestawili z cenami dla tego samego okresu (pierwszy pełny tydzień sierpnia) z 4 marca 2021, a także z cenami z 13 marca 2020 roku., w porównaniu rok do roku.

Najwięcej przecenione okazały się – w ujęciu tydzień do tygodnia – wycieczki na Teneryfę i na Costa de la Luz – o 144 i 143 złote. Zdecydowanie mniejsza obniżka objęła Kos – o 43 złote.

Najwięcej urosła z kolei cena wakacji na Lanzarote (poprzednio miały tam miejsce duże spadki) – o 84 złote. Również ceny wypoczynku na Rodos i w Kalabrii (przed tygodniem kierunek o największych spadkach cen) były wyższe – o 58 i 33 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres poniżej.

W minionym tygodniu ceny spadły w wypadku podróży do Bułgarii – o 26 złotych, a w nieco mniejszym stopniu na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu – o 19 i 16 złotych. Wycieczki do Turcji i Grecji w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia potaniały zaledwie 9 i 4 złote.

Rekordowa różnica Co przyniosło porównanie tegorocznych cen z cenami sprzed roku? Okazało się, że średnia cena była niższa od tej z poprzedniego sezonu o 136 złotych. To rekordowa różnica w tym sezonie. Poprzednie tygodnie też pokazywały spore spadki, ale nie w aż takiej skali: 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największe roczne spadki cen Traveldata ponownie odnotowała w wypadku Maroka – o 492 złote. Sporo potaniały też wyjazdy na Korfu i do Marsa Alam – o 270 i 264 złote.

Najbardziej w skali rocznej ponownie zdrożały wyjazdy na Kos, o 93 złotych, do Albanii, o 18 złotych, i do Portugalii – o 13 złotych.

Co ciekawe, jak wylicza Traveldata, ceny spadały mimo że touroperatorzy musieli ponieść w tym roku większe koszty organizowania wyjazdów o 135 – 145 złotych. Wynikało to z większych cen paliwa lotniczego (o 13 procent rok do roku), a także słabszej (o 4,9 procent) pozycji złotego wobec dolara i euro.

„Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – zastrzegają autorzy raportu.

Podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, i tym razem najbardziej różnice w cenach widać w wypadku ofert wypoczynku w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich – średnie ceny były niższe o 205 i 166 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen wyjazdów do Grecji, o 72 złote, a jeszcze mniejsza w Turcji, w której wyniosła 33 złote.

Kolejny raz z rzędu jedynym z głównych kierunków, w wypadku którego wystąpił wzrost cen wycieczek w ujęciu rocznym była Bułgaria, w której podniosły się one o 9 złotych.

Jeśli chodzi o kierunki mniej uczęszczane, zdecydowanie największe zniżki w ujęciu rok do roku objęły wycieczki do Maroka – o 492 złotych (oferowało je biuro Rainbow). Znaczne były również roczne przeceny wakacji na Cyprze, Majorce i Malcie, które wyniosły odpowiednio 214, 176 i 172 złotych. Umiarkowane zaś były spadki cen wyjazdów do Tunezji – o 74 złote.

Pozostałe kierunki drożały.

Rainbow – 400 złotych w dół W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w Rainbow i Eximie Tours – o 400 i 320 złotych. Znaczne roczne zniżki cen Traveldata zanotowała również w ETI, o 140 złotych, a także w Sun & Funie i Coralu Travel – o 115 i 90 złotych. W najmniejszej skali miało to miejsce w TUI Poland i Grecosie – po 30 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 60 złotych do 110 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu kolejny raz z rzędu znalazł się TUI Poland (49 takich ofert). Organizator ten wyprzedzał Rainbowa (32 oferty) i Corala Travel (30).

W ubiegłym tygodniu najwięcej najtańszych ofert wyjazdów letnich do Egiptu oferowały TUI Poland (7) i Exim Tours (5), do Grecji Coral Travel (8), Rainbow, TUI Poland (po 7) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel (5) i TUI Poland (3), a w Bułgarii Coral Travel i TUI Poland (po 3 oferty).

W zestawieniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Turcji i w Bułgarii – podają autorzy.

Tę część raportu zamyka tabela z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najniższych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Skład czołowej piątki pozostał bez zmian, chociaż Grecos awansował o dwa szczeble, na drugie miejsce, co spowodowało przesunięcie w dół o jedną pozycję TUI Poland (na trzecią) i Exim Tours (na czwartą). Grecos zyskał dzięki znacznie istotniejszej niż u konkurentów zniżce bieżących cen wycieczek.

Tanie linie wyraźnie przeceniają Ostatnią część raportu cenowego Traveldata poświęca na przedstawienie wyników badania cen biletów w tanich liniach lotniczych na loty do miejsc stricte turystycznych.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 52 połączenia w Ryanair i 24 w Wizz Air), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

W porównaniu z okresem sprzed dwóch tygodni ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) po miesiącu ich stabilizacji kontynuują zniżki wpisując się tym samym w widoczny w dłuższym okresie spadkowy trend cen. Wzrosła skala rocznych zniżek cen, która osiągnęła 408 złotych i 28,9 procent (poprzednio 318 złotych i 23,2 procent).

Na pozostałych kierunkach odnotowano kolejny niewielki spadek cen przy dość znaczącej rocznej skali zniżek (188 złotych, czyli 24,6 procent), przy czym była ona większa niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 144 złote i 20 procent.

W porównaniu z poprzednim sezonem ponownie najbardziej spadły średnie ceny przelotów do Hiszpanii, Portugalii i Grecji – o 309, 285 i 245 złotych. Nieco mniejsze były spadki cen na kierunkach włoskich – o średnio 155 złotych, zaś w zdecydowanym stopniu wzrosły ceny rejsów do Bułgarii – o aż 310 złotych – opisują sytuację autorzy.

Kierunki kanaryjskie w Wizz Airze reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W okresie ostatnich dwóch tygodni ceny przelotów na tym kierunku obniżyły się w dość znaczącym stopniu (83 złote) i po raz szósty były niższe od cen z poprzedniego sezonu.

W wypadku pozostałych kierunków po czterotygodniowym okresie względnej stabilizacji średnie ceny rejsów obniżyły się do najniższego poziomu w tym sezonie.

W porównaniu z poprzednim sezonem spadły ceny przelotów do Portugalii, Grecji i Bułgarii – o 215, 153 i 145 złotych, W mniejszej skali spadły ceny rejsów do Hiszpanii, o 56 złotych, a niemal bez zmian pozostały one na kierunkach włoskich – średni wzrost o złotówkę.

Jak zauważa Traveldata w podsumowaniu, mimo znaczącego wzrostu cen paliwa lotniczego przeloty generalnie tanieją. „Może to być już wczesny sygnał ofensywnego nastawienia tanich linii do walki o rynek turystyczny w okresie po pandemii. Rzecz jednak w tym, że w porównaniu z ostatnim normalnym sezonem w polskiej turystyce wyjazdowej, czyli tym z roku 2019 (około 4 mln turystów) będzie on najprawdopodobniej znacząco słabszy. Odrodzenie turystyki do rozmiarów tego rzędu powinno nastąpić dopiero w kolejnym sezonie, w 2022 roku, a i to pod warunkiem, że w tym czasie nie zaatakują kolejne mutacje koronwirusa lub nie wydarzą się niekorzystne zmiany polityczno-gospodarcze.

Prawdziwa walka o rynek zacznie się dopiero, gdy wejdzie on w silny trend wzrostowy, który może w kolejnych trzech latach (tj. do roku 2025) osiągnąć rozmiary nawet w przedziale 8-10 milionów ze wskazaniem na wyższy koniec przedziały, gdy znikną obawy związane z pandemią, a koniunktura gospodarcza będzie przynajmniej tak korzystna, jak przewidują to dzisiaj międzynarodowe oraz prywatne globalne instytucje finansowe” – snują przewidywania eksperci.