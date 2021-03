Traveldata: Ceny w biurach podróży lekko w górę i mocno w dół

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 18 złotych . To przełamanie tendencji z ostatnich tygodni, kiedy to średnia cena spadała o 9, 17 i 8 złotych. Wcześniej rosła o 2 i 19 złotych – od tego wyliczenia zaczyna opracowanie Traveldata.

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia pokazało, że była ona niższa od średniej z poprzedniego sezonu o 128 złotych . Była to rekordowa w tym sezonie zniżka średniej ceny, liczona rok do roku. W ostatnich dziewięciu tygodniach ceny były bowiem niższe od cen sprzed roku o 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych – wyliczają autorzy raportu.

Pierwszy raz od ośmiu tygodni to nie Portugalia drożała najszybciej, porównując rok do roku. Tym razem była to Kos – o 161 złotych, a także Dalaman i Portugalia– o 143 i 109 złotych.

W rocznych porównaniach cen wycieczek organizowanych w szczycie sezonu lato 2021 kolejny raz najwięcej przeceniły je Exim Tours i Rainbow – o około 300 i 280 złotych. Znaczne roczne zniżki pokazało badanie cen w ETI – o około 240 złotych. Także Coral Travel i Sun & Fun obniżyły wyraźnie ceny swoich ofert – odpowiednio o 145 i 135 złotych. W mniejszej skali zrobiły to TUI Poland i Itaka – o 70 i 20 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 35 złotych do ponad 170 złotych.

W zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu miał TUI Poland (6), Exim Tours (5) i Coral Travel (3), do Grecji Rainbow (9), TUI Poland (8), Coral Travel (7) i Grecos (6 ), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel (6), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2).