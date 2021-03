Niemieccy turyści ruszyli na zakupy. Później niż zwykle

– Dzięki perspektywie szczepień i większej dostępności testów rośnie przekonanie, że wkrótce znów będzie można podróżować – komentuje prezes DRV Norbert Fiebig. – Liczymy się z efektem odłożonego popytu, bo wiele osób w zeszłym roku nie wyjechało na urlop i przesunęło go na 2021 rok – dodaje.

W ostatnich tygodniach wpływy z tytułu nowych rezerwacji odpowiadały 20 procentom wartości osiągniętych w zeszłym roku. – Spadku rezerwacji imprez zorganizowanych o ponad 80 procent rok do roku nie będzie się dało szybko nadrobić. Ten rok znów przyniesie branży turystycznej straty – obawia się prezes. Warto pamiętać, że przełom roku i pierwsze tygodnie nowego roku to miesiące największej sprzedaży imprez turystycznych w Niemczech.

Brak jasnej strategii otwarcia i pewności, czy na Wielkanoc będzie można wyjeżdżać, to powody, dla których klienci zwlekają z podjęciem decyzji. Można się spodziewać, że w kwietniu i maju pojawią się zamówienia last minute, o ile restrykcje będą poluzowane. Na najbliższe tygodnie, czyli jeszcze na marzec, sprzedaż jest niewielka. Są to głównie wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie, Malediwy i Kubę. Od wyjazdów odstrasza klientów biur podróży konieczność odbycia kwarantanny po powrocie.