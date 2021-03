Itaka sprzedaje już zimę 2021/22. Szczególnie dużo egzotyki

– Podróże egzotyczne mają coraz większy udział w ofercie touroperatora – podkreśla w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. – To wyjątkowy produkt Itaki, nie tylko całkowicie „made in Poland”, ale także przygotowany z myślą o polskich klientach. Najdłuższe doświadczenie naszego biura na rynku (Itaka powstała w 1989 roku – red.) zaowocowało nie tylko konkurencyjną ofertą, ale także starannie dobranymi hotelami, tras wycieczek objazdowych i programem wycieczek lokalnych, uwzględniających preferencje Polaków.

– Warto przy tej okazji wspomnieć, że to właśnie Itaka, jako pierwsza oferowała polskim turystom większość znanych dzisiaj na naszym rynku kierunków egzotycznych. Były to regularne, czasem całosezonowe operacje czarterowe – dodaje.

W zimie 2021/2022 Itaka zamierza latać na Zanzibar. To jej sztandarowy egzotyczny kierunek, nazwa wyspy stała się w ostatnich miesiącach symbolem odradzania się wyjazdów do dalekich krajów, mimo pandemii.

Niezwykłym miejscem, „wymyślonym” i wprowadzonym na polski rynek przez Itakę jest też należąca do Madagaskaru wysepka Nosy Be.

Klienci Itaki będą też mieli okazję polecieć na zimowy wypoczynek do Omanu (rejon Salalah), do Tajlandii (Krabi), do Dominikany i na Curaçao. Do systemu rezerwacyjnego wraca także Kuba z Cayo Santa Maria.