Petycja: Rządzie, pomóż finansowo branży turystycznej

Jaką formę mogłaby przybrać taka pomoc? – Najlepiej, żeby była to pomoc bezpośrednio finansowa, ale może to też być ulga w składakach ZUS lub w podatkach – wskazuje inicjatorka apelu. – Musimy o tym zacząć mówić i pytać rządzących co mogą dla nas zrobić. Ta branża przeszła już niejeden kryzys jak arabska rewolucja, wybuch islandzkiego wulkanu i uchodźców. Kolejnego możemy nie przetrzymać.

Czy konsultowała swoje wystąpienie z organizacjami branżowymi, jak Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki lub Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych? – Nie, te organizacje wiedzą, co się dzieje na rynku i jakie konsekwencje to może mieć dla branży. Do tej pory nie zabrały głosu. A ja nie chcę dłużej czekać – wyjaśnia Dybaś-Grabowska.

w dobie zagrożenia epidemią koronawirusa Covid-19, my jako branża turystyczna jesteśmy narażeni na ogromne straty finansowe. Branża przetrwała wiele z ciężkich sytuacji, ale jeszcze żadna nie była tak krytyczna jak ta, z którą się aktualnie spotkaliśmy. Wszelkie instytucje jak UOKIK, GIS etc., odradzają wyjazdów i radzą zwroty kosztów klientom. Klienci żądają zwrotów na podstawie art. 47 Ustawy o Turystyce. Wszystkie w/w instytucje uważają, że my Organizatorzy Turystyki i Agenci powinniśmy zwracać pieniądze. A my pytamy – skąd je mamy wziąć. Przeloty i hotele są opłacone z góry, nam nikt poniesionych kosztów nie zwróci. Musimy utrzymać pracowników, biura etc., do czasu uspokojenia się sytuacji na świecie. Taka sytuacja może spowodować zupełne załamanie branży turystycznej w kraju oraz masowe zwolnienia pracowników. Branża nigdy nie prosiła najwyższych władz kraju o pomoc, ale teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy pierwszy raz zaapelować do Pana Premiera o zwrócenie uwagi na nasz niebagatelny problem. Dlatego prosimy o podjęcie szczególnych środków w w/w przypadkach i pomoc nam Organizatorom i Agentom Turystycznym. Prosimy o finansowe wsparcie w przypadku konieczności odwoływania imprez turystycznych bez możliwości zwrotu kosztów przez przewoźników i hotelarzy, oraz o wsparcie przy przekazywaniu przez UOKIK oraz GIS informacji. Ufamy, że spojrzy Pan na nasz problem i pomoże nam wybrnąć z tej trudnej sytuacji.



Z Uszanowaniem Agenci Turystyczni i Organizatorzy Turystyki