Aplikacja Wakacyjny Ekspert z ministerialnym dofinansowaniem

OSAT starał się o pieniądze w otwartym konkursie „na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2021 rok”, jaki co roku organizuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort przeznaczył na dofinansowanie różnych projektów 2,6 miliona złotych. Po granty wystartowało w sumie 112 organizacji (w tym lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych i organizacje branżowe) i stowarzyszeń. Tylko 25 przyznano pieniądze – od prawie 40 do 325 tysięcy.

W konkursie można było wybrać jedną z trzech kategorii, w której się aplikowało: renowacja i wytyczanie nowych szlaków turystycznych, innowacyjne rozwiązania w turystyce, zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19 oraz rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług. Stowarzyszenie agentów wybrało drugą kategorię (innowacyjne rozwiązania). Przedstawiło swój pomysł na stworzenie aplikacji mobilnej służącej agentom turystycznym do kontaktowania się z klientami.

– Niezwykle się cieszymy z przyznania nam dotacji, to dla nas ogromna pomoc – mówi prezes OSAT Marcin Wujec. – Nasze stowarzyszenie liczy niecałe 200 członków, siłą rzeczy dysponujemy więc niedużym budżetem. Tymczasem koszt przygotowania aplikacji to około 200 tysięcy złotych. Przyznanie nam dotacji potwierdza też, że nasz wniosek był solidnie przygotowany (18 aplikacji ministerstwo odrzuciło z samych powodów formalnych – red.).

Jak wyjaśnia Wujec, aplikacja będzie służyć do komunikowania się agentów turystycznych z klientami na etapie posprzedażowym. – Będzie im można tą drogą przekazywać wszelkie informacje. Na przykład, gdybyśmy dysponowali takim narzędziem, kiedy wybuchła pandemia, moglibyśmy uprzedzać ich o odwołaniu wyjazdów, wysyłać informacje, że mogą skorzystać ze zmiany terminu imprezy lub z vouchera, albo, jak mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Zwrotów. Teraz będziemy mogli informować ich o procedurach wyjazdów, o ewentualnych zmianach w programie, o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego w poszczególnych destynacjach. Jednym słowem roztoczymy pełną opiekę nad turystą – mówi.

I dodaje, że grupa członków stowarzyszenia zaprojektowała już szablon aplikacji, określiła funkcje, jakie powinna ona spełniać. – Teraz firma informatyczna przełoży to wszystko na język programowania. Spodziewamy się, że najpóźniej do końca września nasi członkowie – i tylko oni, ponieważ robimy to dla nich i częściowo za ich składki – dostaną gotowe oprogramowanie. Ich praca stanie się dzięki temu łatwiejsza, nowocześniejsza i zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu.