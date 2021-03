Traveldata: Im bliżej lata, tym ceny w biurach podróży niższe

Ostatni tydzień był trzecim tygodniem z rzędu, w którym wakacje w biurach podróży nieco taniały. W rankingu organizatorów z najniższymi cenami najwyżej znalazły się TUI Poland, Rainbow i Coral Travel – ujawnia Traveldata.

Trzeci tydzień z rzędu średnia cena wycieczek w biurem podróży spada. W ostatnim tygodniu impreza z wylotem między 2 i 8 sierpnia była tańsza o 19 złotych niż tydzień wcześniej. W poprzednich zestawieniach cena spadała o 17 i 8 złotych, a we wcześniejszych wzrosła o 2 i 19 złotych – pisze na początku cotygodniowej analizy sporządzonej na podstawie badania cen Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

W minionym tygodniu największa przecena wystąpiła w wypadku Teneryfy, Korfu i Sycylii – odpowiednio o 85, 68 i 55 złotych.

Największy wzrost cen objął z kolei Turcję Egejską, Maroko i Zakintos – o 33, 29 i 28 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu pokazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie niżej.

W minionym tygodniu ceny wycieczek rozpoczynających się w szczycie sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) najbardziej spadły w wypadku Wysp Kanaryjskich i Egiptu – po 22 złote. Mniejszy był spadek cen wypoczynku w Grecji – o 8 złotych. A w jeszcze mniejszym wyjazdu do Bułgarii – o 4 złote.

Najbardziej w minionym tygodniu organizatorzy podnieśli ceny wycieczek do Turcji – o 21 złotych.

Osiem tygodni niższych cen Traveldata porównała też średnie ceny z tego i z zeszłego roku – z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia. Ujawniła w ten sposób, że średnia cena z poprzedniego tygodnia była niższa od średniej ceny z zeszłego sezonu o 68 złotych.

To nic nowego, duża różnica w cenach utrzymuje się już od wielu tygodni, w ostatnich siedmiu porównaniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największy spadek rok do roku Traveldata zauważyła w wypadku wakacji na Malcie – o 342 złote. Znacznie mniejsze różnice obejmowały wyjazdy z biurami podróży do Maroka i na Lanzarote – o 205 i 203 złote.

Najbardziej, licząc rok do roku, i to ósmy raz z rzędu, poszły w górę ceny podróży do Portugalii – o 191 złotych i ponownie na Kos i do Albanii – o 145 i 75 złotych.

Traveldata porównała w swoim raporcie koszty dwóch ważnych z punktu widzenia organizatorów wyjazdów elementów – ceny paliwa i kursu złotego. Wynik okazał się dla nich niekorzystny.

Jak czytamy, cena paliwa lotniczego wyniosła 2,37 złotego za litr, co oznaczało spadek o 2,1 procent, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Zarazem złoty w relacji z euro i dolarem był w ostatnim tygodniu słabszy o 2,1 procent.

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się więc w przedziale 30 – 40 złotych.





Zdecydowanie najbardziej spadły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu – o 133 i 128 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala roczna przecen w Grecji i w Turcji, która w obu wypadkach wyniosła po 36 złotych.

Kolejny raz jedynym kierunkiem spośród pięciu najważniejszych w polskiej turystyce wyjazdowej, który podrożał w ujęciu rocznym, była Bułgaria. W jej wypadku średnia cena podniosła się o 32 złote.

Z mniej masowych kierunków zdecydowanie najwięcej, licząc rok do roku, potaniały Malta, o 342 złote, Maroko, o 205 złotych i Majorka – 190 złotych. Wyraźnie mniejsze były roczne spadki cen wyjazdów do Tunezji i na Cypr – o średnio 84 i 49 złotych.

Pozostałe kierunki w ujęciu rocznym podrożały. Największe zwyżki ósmy raz z rzędu miały Portugalia, 191 złote, i Albania – o 75 złotych.

Exim opuścił najmocniej Porównania cen wycieczek na lato 2021 pokazały, że najbardziej obniżyły je Exim Tours i Rainbow – o 280 i 260 złotych. Znaczne roczne zniżki cen miał też Coral Travel, o 175 złotych, a w mniejszej skali Sun & Fun i TUI Poland – o 120 i 70 złotych.

W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 65 do ponad 210 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwszy był TUI Poland (50 ofert), przed Rainbowem (35) i Coralem Travel (28).

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały TUI Poland (6), Exim Tours (5) i Coral Travel (4), do Grecji Rainbow (9), TUI Poland (8) i Coral Travel (7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel (6), a do Bułgarii TUI Poland i Coral Travel (po 3 oferty).

W zestawieniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Egipcie, Grecji, w Tunezji i Turcji, Rainbow w Grecji i Tunezji, a Coral Travel w Tunezji, Turcji i Bułgarii.

Część raportu dotyczącą touroperatorów kończy tabela z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najniższych cenach oferowały imprezy turystyczne. Skład czołowej piątki i ich kolejność pozostała taka sama, jak tydzień wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że dzięki niedużej obniżce Coral Travel nieco „zwiększył przewagę pod względem wielkości ujemnego odchylenia od poziomu rynkowej referencyjnej ceny ofertowej nad kolejnymi na liście biurami TUI Poland i Exim Tours”.

Tanie linie – ceny drgnęły w górę Na koniec eksperci z Traveldaty zaglądają do tanich linii lotniczych Ryanair i Wizz Air i porównują ceny biletów na trasach stricte turystycznych. Wyniki ilustrują wykresami, na których grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między nimi oznacza spadek cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 51 połączeń w Ryanairze i 24 w Wizz Airze), które występowały w obu wymienionych sezonach.

W porównaniu z okresem sprzed dwóch tygodni ceny przelotów Ryanaira na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) po miesiącu ich stabilizacji wróciły do zniżek, wpisując się tym w widoczny w dłuższym okresie spadkowy trend. Niskie ceny przelotów na Wyspy kanaryjskie (mimo wzrostu cen paliwa lotniczego, co na dłuższych trasach ma istotne znaczenie) może mieć związek z nadal niepewną sytuacją epidemiczną na niektórych wyspach archipelagu, a to może mieć ograniczający wpływ na popyt turystyczny na tym kierunku – czytamy w opracowaniu.

Na pozostałych kierunkach odnotowano niewielki spadek cen przy nadal dość znaczącej rocznej skali zniżek (144 złote, czyli prawie 20 procent), choć była ona nieco mniejsza niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 24 procent.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu spadły średnie ceny przelotów do Grecji, Hiszpanii i Portugalii – o 286, 244 i 220 złotych. Nieco mniejsze były spadki cen na kierunkach włoskich – o średnio 176 złotych, zaś w niedużym stopniu wzrosły ceny rejsów do Bułgarii – o 20 złotych.

Kierunki kanaryjskie w Wizz Airze reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W ostatnich dwóch tygodniach ceny obniżyły się w niewielkim stopniu (10 złotych) i piąty raz były niższe od cen z poprzedniego sezonu. Skala rocznej różnicy w tym okresie nadal pozostaje znaczna (kolejne różnice 78, 198 i 417, 432 i 398 złotych), ale niebawem ulegnie najprawdopodobniej zmniejszeniu z powodu znacznych spadków cen przed rokiem wywołanych negatywnym wpływem pandemii na międzynarodowy ruch lotniczy.

Na pozostałych kierunkach ceny rejsów utrzymują się od czerech tygodni na dość stabilnym poziomie. Obecnie są one nadal wyraźnie niższe, czyli o 145 złotych i o prawie 15 procent, od odpowiednich cen sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem podobnie jak w poprzednim zestawieniu najbardziej spadły ceny przelotów do Portugalii, Grecji i Bułgarii – o średnio 258, 215 i 187 złotych, W mniejszej natomiast skali spadły ceny rejsów do Włoch i Hiszpanii – o 133 i 126 złotych.

„Powoli wkraczamy już w okres, w którym porównania cen wycieczek i przelotów lotniczych na kierunkach turystycznym odnoszone będą do cen, jakie występowały w czasie pierwszej wiosennej fazy pandemii. Powinno to spowodować, że ceny bieżące i sprzed roku znacznie zbliżą się do siebie, a nawet może dojść do odwrócenia teraźniejszej sytuacji, czyli wyższych cen obecnych od cen z zeszłego sezonu” – kończy dokument Traveldata.