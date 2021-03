Agenci rozmawiają o "pakiecie dobrych praktyk” z touroperatorami

– Nie chodzi nam o negocjowanie jakichś szczegółowych rozwiązań, jak na przykład wysokość prowizji. Bardziej myślimy o rozwiązaniach uniwersalnych, poprawiających pracę i relacje agentów z touroperatorami. Nazywam to dobrymi praktykami – wyjaśnia Wujec.

Co konkretnie gryzie agentów? – Na naszej liście – dodaje Chiliński – jest na przykład postulat objęcia agentów tymi samymi zasadami, które obowiązują własną sieć sprzedaży, czyli na przykład wyrównania terminów zakładania opcji. Spodziewamy się, że sezon będzie super last minutowy. To, czy agent może założyć opcję w systemie rezerwacyjnym dzień przed wylotem, czy trzy dni będzie miało kolosalne znaczenie dla jego sprzedaży.