Niemiecka turystyka ma plan odmrażania podróży. Osiem punktów

Deutscher ReiseVerband (DRV, odpowiednik Polskiej Izby Turystyki) przedstawił plan, który pozwoli na bezpieczne przywrócenie podróży zagranicznych. Opiera się on na założeniu, że mimo coraz większej dostępności szczepionek na covid-19, koronawirus nie opuści ludzi jeszcze wiele lat.

– W centrum analiz polityków powinny być działania umożliwiające znoszenie w odpowiedzialny sposób ograniczeń w podróżowaniu i pozwalające na stopniowe przywracanie wyjazdów zagranicznych – mówi prezes DRV Norbert Fiebig, cytowany w komunikacie prasowym. Jak dodaje, jest to ważne nie tylko dla branży turystycznej, ale i dla całej gospodarki Niemiec.

Według DRV po pierwsze należy systematycznie badać ludzi na obecność koronawirusa. Przy wjeździe do Niemiec procedura powinna być maksymalnie prosta – pasażerowie mogliby się badać od razu na lotniskach. Z kolei podróżujący własnymi samochodami i pociągami byliby testowani przesiewowo.

Kolejna kwestia to rozróżnianie stanu zagrożenia w poszczególnych krajach – o ile obowiązujący system jest sensowny, o tyle powinno się odrębnie traktować wyspy.

Jako czwarty punkt DRV proponuje wprowadzenie szybkich testów, do przeprowadzenia których nie potrzebny jest wykwalifikowany personel medyczny. Można je wykorzystywać na przykład w szkołach i domach opieki, co odciążyłoby laboratoria.

Po piąte należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Chodzi o obowiązek noszenia maseczek i utrzymywania dystansu społecznego. Do wprowadzenia odpowiednich protokołów zobowiązały się linie lotnicze, a zarówno władze jak i sami przedsiębiorcy powinni karać za ich nieprzestrzeganie.

Jako szósty punkt DRV wymienia elastyczne warunki zmiany i odstąpienia od rezerwacji. To pozwoli dopasować plany wyjazdowe do sytuacji. Organizacja podkreśla, że uczestnicy wycieczek zorganizowanych przez biura podróży są chronieni szczególnie.