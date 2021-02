Brytyjczycy szturmują biura podróży. Sprawił to premier

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił w poniedziałek, że od 12 kwietnia będzie można podróżować po kraju. Na początek będzie można zamieszkać jedynie w obiektach z własnym wyżywieniem (na przykład w domach letnich, czy na kempingach). Polityk nie podał wprawdzie, od kiedy poluzowane będą podróże zagraniczne, ale z tego co mówił wynikało, że datą graniczną może być 17 maja, bo do tej daty wycieczki zagraniczne mają być jeszcze wstrzymane. Skutek podania tej daty był natychmiastowy – Brytyjczycy zaczęli masowo rezerwować bilety i imprezy turystyczne.

Andrew Flintham, prezes Tui UK and Ireland potwierdza, że zainteresowanie wyjazdami do Grecji, Hiszpanii i Turcji, począwszy od lipca, jest ogromne, a sprzedaż wzrosła o 500 procent.

BBC cytuje też Thomasa Cooka (po upadku tego biura w 2019 roku markę przejęła chińska firma), u którego klienci zamawiają wyjazdy głównie do Grecji, na Cypr, do Meksyku i Dominikany.

O rosnącym popycie mówią też agenci. – Szacujemy, że w tym roku Wielka Brytania ponownie będzie najpopularniejszym kierunkiem, ale wiele osób, jeśli nie zamówi wyjazdu wcześniej, może się rozczarować – mówi portalowi Travel Weekly współzałożyciel sieci agentów mobilnych Not Just Travel Steve Witt. – Także Grecja, Hiszpania, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie wydają się mocnymi kierunkami na drugą połowę roku.

Przedstawiciele branży nadal zwracają uwagę na konieczność oferowania elastycznych warunków podróżowania na wypadek zmiany planów. Klienci zdają sobie sprawę, że daty i kierunki, do których będzie można wyjeżdżać, mogą się zmieniać. Wszyscy mają nadzieję, że w tym roku takich sytuacji nie będzie ich zbyt dużo, ale jeśli się pojawią, trzeba będzie sobie z nimi poradzić.

Jak podkreśla Paul Charles, współtwórca kampanii „Save Our Summer” (Ratujmy wakacje), do 17 maja dwie dawki szczepionki dostanie 16 milionów osób. A to oznacza, że tyle osób będzie mogło już wyjeżdżać bez obaw i dodatkowych warunków za granicę.