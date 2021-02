Polacy chętnie rezerwują wakacje. Co trzeci wybiera Turcję

Popyt na wyjazdy zagraniczne wraca – mówi cytowana w komunikacie Klaudyna Fudala, menedżer do spraw public relations w Wakacje.pl. – Dobra wiadomość jest taka, że mimo pandemii nadal możemy podróżować tam, dokąd podróżowaliśmy w poprzednich latach i wypoczywać w podobny sposób – czy to w dużych obiektach z kompleksami basenów i all inclusive, w mniejszych kurortach, czy aktywnie, zwiedzając. Popularne turystycznie kierunki, takie jak Turcja czy Grecja, już poprzedniego lata spełniły oczekiwania podróżnych – zarówno jeśli chodzi o możliwość spokojnego wypoczynku, jak i wprowadzone zasady sanitarne – i to, w połączeniu z dostępnością najpopularniejszych hoteli w ofercie biur podróży czy cenami porównywalnymi do ubiegłych lat sprawia, że w tym roku te miejsca też cieszą się dużym zainteresowaniem.